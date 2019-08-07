Ölüm sokakta yakaladı
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Ölüm sokakta yakaladıANTALYA - Antalya'da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Ölüm sokakta yakaladı
ANTALYA - Antalya
'da 56 yaşındaki adam sokak ortasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay saat 09.30 sırasında Muratpaşa
ilçesi Kışla Mahallesi 45 Sokak üzerindeki metruk bir binanın önünde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraştığı öğrenilen 56 yaşındaki Davut Çelebi
sabah saatlerinde sokakta yürüdüğü esnada fenalaştı. Elindeki telefonu ve 10 lirasını bir bina girişine bırakıp dinlenen Çelebi bir süre sonra yeniden yürümeye başladı. Yaklaşık 20 metre gittikten sonra metruk bir binanın altında yere yığılan Çelebi'yi görenler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Davut Çelebi hayatını kaybetti. Üzerine beyaz bir örtü örtülen Çelebi'nin cansız bedeni üzerinde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Davut Çelebi'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı.
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