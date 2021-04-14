Pazar günü saat 02.00 sıralarında Ataşehir'de gerçekleşen olayda, iddiaya göre yabancı uyruklu 3 kişinin bulunduğu lüks marka araç ile kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen motosikletli kurye çarpıştı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan motosiklet üzerindeki şahıs ölümden kıl payı kurtardı.
Yabancı uyruklu şahıslar kazadan sonra, çarptıkları kişiyi ve lüks aracı olay yerinde bırakıp taksiye binerek oradan kaçtılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans ile motosiklet sürücüsünü hastaneye götürdü.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, lüks araç çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Lüks araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: SonDakika.com
Son Dakika › 3. Sayfa › Ölüm teğet geçti! Lüks araç ile kaza yaptılar, otomobili bırakıp taksi ile kaçtılar - Son Dakika