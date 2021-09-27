Üye Girişi
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor - Son Dakika

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor

27.09.2021 21:10

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edilen Tuğba Gökçe Çiftçi: "Benim 3 çocuğum var ve bu çocuklarım için yaşamak istiyorum" Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi,...

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor

Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edilen Tuğba Gökçe Çiftçi:

"Benim 3 çocuğum var ve bu çocuklarım için yaşamak istiyorum"

ADANA - Adana'da boşanmak istediği eşi tarafından ölümle tehdit edildiğini söyleyen Tuğba Gökçe Çiftçi, yardım bekliyor. Genç kadın, "Eşim bana sürekli, 'Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek tehditler savuruyor, bana fotoğraflar atıyor. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum" dedi.

2 kız annesi Tuğba Gökçe (31), 2020 yılının Temmuz ayında bir bakanlığa bağlı taşeron firmada çalıştığını iddia eden Mehmet Fettah Çiftçi ile Ankara'da evlendi. Çiftin bu evlilikten geçen Şubat ayında Edis isimli bir erkek çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre, genç kadın hamile kaldıktan kısa bir süre sonra eşinin söylediği gibi bakanlığa bağlı taşeron firmada çalışmadığını öğrendi.

Daha sonra ise çiftin evliliğinde tartışmalar başladı. Genç kadın eşinden boşanmak isteyince 'ölüm' tehditleri aldı ve şiddet gördü. Hamile olduğu için sessiz kalan genç kadın, geçen Aralık ayında ise eşinin kendisini aldattığını öğrendi.

"Özür ve seni seviyorum mesajları attı"

2021'in Ocak ayında ise Mehmet Fettah Çiftçi, eşine Ankara 18. Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açıp genç kadını evden kovdu. Adana'daki ailesinin yanına gelen ve yaşadığı bütün her şeyi ailesine anlatan Tuğba Gökçe, 21 Şubat'ta oğlunu dünyaya getirdi. Bunun üzerine eşi, genç kadına 'Özür ve seni seviyorum' mesajları atıp boşanma davasını iptal ettiğini söyledi.

Tuğba Gökçe Çiftçi eşine cevap vermese de bir süre sonra eşinden tekrardan 'ölüm' tehditleri almaya başladı. Bunun üzerine ailesinden aldığı destekle genç kadın da 22 Nisan'da boşanma davası açtı ve iki tarafın davası Ankara 29.Aile Mahkemesi'nde birleşti.

Eşinin boşanma davası açmasına sinirlenen Mehmet Fettah Çiftçi, bu sefer de 'Ankara'daki savcıyı ayarlarım, hakimi ayarlarım. Herkes benim arkamda' diyerek tehditlere devam etti. Ankara 29.Aile Mahkemesi, Edis'in annesinde kalacağını, 2 haftada bir kez de Mehmet Fettah Çiftçi'nin oğlunu görebileceği kararını verip duruşma tarihini de 11 Kasım olarak belirledi.

"Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti"

Kendisine tehditleri devam eden eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı alan Tuğba Gökçe, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Tuğba Gökçe Çiftçi, kendisini ölümle tehdit eden eşine 2 haftada bir kez çocuğunu göstermek zorunda kaldığını belirterek, "Parti adı kullanarak eşim beni birçok kez tehdit etti. Ocak ayında beni evden kovdu ve ben de ailemin yanına yerleştim. Boşanma kararı aldıktan sonra sürekli beni sevdiğini söyledi. Ben barışmak istemeyince de tehditlere devam etti" diye konuştu.

Eşinin mahkemeye pedagog raporu sunduklarını ve çocuğunu elinden almak için uğraştığını öne süren Çiftçi, "Birçok uzaklaştırma aldım ama hiçbiri fayda etmiyor. Bir çok yere müracaat ettim ama önüne geçemiyorum. Çok mağdur durumdayım. Sürekli tehdit edilmekten ne yapacağımı bilemez hale geldim. Çok çaresiz bir durumdayım" dedi.

"Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu"

Eşinin 2018 yılında milletvekili adayı olduğunu ancak daha sonra bağlı olduğu partiden ihraç edildiğini de öne süren Tuğba Gökçe Çiftçi, "Sosyal medya hesabında hep siyasilerle çekilmiş fotoğrafını paylaşıyor ancak hepsi eski resimler. Sürekli bu fotoğraflarla insanlara gözdağı veriyor. Herkese korku saçıyor. Partiden ihraç edildiğini öğrendim. Emniyete şikayette bulunduğumda bana 3 dosyasının olduğunu öğrendim. Evlenirken Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı çalıştığını söyledi ancak evlendikten sonra öyle bir şey olmadığını gördüm. Evimin elektriğini kaçak kullanıyordu. Kirasını veremiyordu" ifadelerini kullandı.

"Boşanmak istiyorum"

Biran önce boşanmak istediğini söyleyen Çiftçi, "Birileri bu insana artık dur desin. Kimseyi dolandırmasın. Ben eşi olduğum halde bu kadar mağdur oldum kim bilir diğer insanlar ne kadar korkutuluyor. Ben biran önce boşanmak istiyorum, tehdit edilmek istemiyorum. Benim 3 çocuğum var ve ben çocuklarım için yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor
Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor

Ankara, Adana, Gökçe, Vefat, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı 21:19 D-100'de makas atarak ilerleyen sürücü araçlara çarptı: 3'ü çocuk, 7 yaralı Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı 20:53 Hatalı sollama kazaya neden oldu! Kafa kafaya çarpışan araçlardaki 4 kişi yaralandı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19:43 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine sert tepki: Gezi'nin bir başka versiyonu
Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz 19:16 Sergen Yalçın tabloyu bir cümleyle özetledi: N'Sakala'yı inşallah bir gün kendi bölgesinde oynatabiliriz Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı 19:11 Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı 18:54 Bikinili pozlarını paylaşan şarkıcı Linet'in göbeğindeki detay gözlerden kaçmadı
İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı 18:24 İstanbul'da rehine operasyonu: 14 Pakistanlı kurtarıldı Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar 17:29 Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar

Son Dakika Haberleri
17:58 En acı fotoğraf karesi! 17 yaşındaki genç, inşaat çatısından düşerek hayatını kaybetti
17:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı cinayet ile ilgili savcılık ifadeleri ortaya çıktı
17:47 Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
17:39 Levent Yüksel kendisinden 17 yaş küçük eşi Özlem Öztürk ile aşk pozlarını paylaştı
17:38 "Makamına Erdoğan'ın fotoğrafını asanın elini kırarım" diyen CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı gözaltına alındı
17:35 Milli atlet Ramil Guliyev, pizzacı açtı, hamurun başına geçti
17:33 Son Dakika! Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi
17:25 Dortmund, Haaland'ın ayrılma ihtimaline karşın boşluğun dolacağından eminler
17:19 Kumar oynayanlara yönelik denetimler devam ediyor! Son bir haftada 32 bin TL para cezası kesildi
17:00 İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü
Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un yardımcıları belli oldu         
21:24
Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor Kaldığı otele 3 ayda 1 trilyon harcayan Bahar Candan: Aynı parayı herkes harcıyor         
21:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 27 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 27 bin 188 yeni vaka tespit edildi         
20:28
Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt Son Dakika: Artan vakalar yüz yüze eğitimi etkileyecek mi? Erdoğan'dan merak edilen soruya yanıt         
19:16
Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömen katil zanlısının ifadeleri kan dondurdu         
19:15
CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar CHP'den elektrik, su, doğalgaz ve internet faturalarıyla ilgili KDV adımı! Yüzde 1'e düşürülmesini istiyorlar         
18:57
Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla Gökhan Çıra'yla yollarını ayıran Selin Ciğerci'nin serveti 120 milyon dolardan fazla         
18:54
Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı Can Yaman'dan ayrıldığı iddia edilen Diletta Leotta'nın sütyenli pozları olay yarattı         
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 restine Biden'dan yorum: Bu konuları çoktan geçtik         
16:20
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı Çocuklar Duymasın'ın Şükrü'sünün uzun süre şoförlük yaptığı ortay açıktı         
16:13
İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti İlaç çaldığı sırada suçüstü yakalanıp görevden uzaklaştırılan hemşire, intihar etti         
15:36
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurtalı saldırının hedefi oldu         
15:19
97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi 97 yıllık otomobil devi Volvo, 7. kez logosunu yeniledi         
14:39
El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı El ve ayakları bağlı işkence yapılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı! 10 gün önce öldüğü anlaşıldı         
14:07
Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar Altın kadar değerli! Kayalıkların arasından bin bir güçle çıkardıkları balın kilosunu 2 bin 500 liradan satıyorlar         
11:13
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 21:37:42. #1.13#
SON DAKİKA: Ölüm tehditleri alan genç kadın boşanmak istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement