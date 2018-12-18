Son Dakika Haberleri: Ölüm Tehlikesine Aldırış Etmeyen Hırsızlar Kameralara Yakalandı

Ölüm Tehlikesine Aldırış Etmeyen Hırsızlar Kameralara Yakalandı

4 saat önce

Gaziantep'te bir caddeden geçen bakır enerji nakil kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesilerek, çalındı.

Ölüm Tehlikesine Aldırış Etmeyen Hırsızlar Kameralara Yakalandı, System.String[]
Gaziantep'te bir caddeden geçen bakır enerji nakil kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesilerek, çalındı. Vatandaşlar, akıma kapılma riskine rağmen yaşanan hırsızlık olayına şaşırırken, 3 kişi oldukları belirlenen hırsızlar ise güvenlik kameralarına yakalandı.

Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinden geçen akım yüklü enerji kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesildi. Ölüm riskine rağmen elektrik direğine tırmanan hırsızlar, getirdikleri malzemeler yardımıyla enerji yüklü bakır kabloları kesti. Tehlikeye rağmen kabloları çalan hırsızlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle esnafı da bıktırdı. Esnaf Hasan Korkmaz, "Son dönemlerde bu hırsızlık olayı sürekli olmaya başladı. Kabloyu kesip gidiyorlar. Elektrik şirketi gelip bağlıyor. Ama saatlerce mağdur oluyoruz. Son hırsızlığın ardından 4 saat elektriksiz kaldık" diye konuştu.

Korkmaz, hırsızların metrelerce uzunlukta elektrik direğine tırmanarak kablolara ulaştığını belirtirken, akıma kapılma riskine rağmen hırsızların kabloları kestiğini ifade etti. Korkmaz, hırsızların 50-60 metre bakır kabloyu alabilmek için girdikleri riske de şaşırdığını kaydetti.

Güvenlik kameralarına yakalandı

Kendi hayatlarını hiçe sayan ve esnafı bıktıran hırsızlar, son olayda ise çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık öncesinde keşif yaptıkları belirlenen şahısların, yaptıkları son kontrollerin ardından gözlerine kestirdikleri elektrik direğine yöneldikleri görüldü. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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