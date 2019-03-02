Son Dakika Haberleri: Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi

Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi

55 dakika önce

ADANA'da özel hastanenin de bulunduğu iş merkezinin dış camlarını asansörde hiçbir güvenlik önlemi almadan silen temizlik işçisi, yürekleri ağza getirdi.

Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi, System.String[]
ADANA'da özel hastanenin de bulunduğu iş merkezinin dış camlarını asansörde hiçbir güvenlik önlemi almadan silen temizlik işçisi, yürekleri ağza getirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde, özel hastanenin de hizmet verdiği iş merkezinin dış camlarını silen temizlik işçisi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Binanın çatısından sarkan halata bağlı asansörde camları silen işçi, tehlikeye aldırış etmedi. Metrelerce yükseklikteki işçiyi görenler hem korktu hem de rahat tavırları karşısında şaşırdı. Cep telefonuyla görüntülenen temizlik işçisinin çalışmayı kazasız tamamlamasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:29 Kaynak: DHA

Merkez, Adana, İşçi, Güncel
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