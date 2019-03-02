Ölüm Tehlikesine Aldırmadan Cam Sildi
55 dakika önce
ADANA'da özel hastanenin de bulunduğu iş merkezinin dış camlarını asansörde hiçbir güvenlik önlemi almadan silen temizlik işçisi, yürekleri ağza getirdi.
ADANA'da özel hastanenin de bulunduğu iş merkezinin dış camlarını asansörde hiçbir güvenlik önlemi almadan silen temizlik işçisi, yürekleri ağza getirdi. Merkez Seyhan
ilçesi Atatürk Caddesi
üzerinde, özel hastanenin de hizmet verdiği iş merkezinin dış camlarını silen temizlik işçisi, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalıştı. Binanın çatısından sarkan halata bağlı asansörde camları silen işçi, tehlikeye aldırış etmedi. Metrelerce yükseklikteki işçiyi görenler hem korktu hem de rahat tavırları karşısında şaşırdı. Cep telefonuyla görüntülenen temizlik işçisinin çalışmayı kazasız tamamlamasıyla çevredekiler rahat bir nefes aldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:29 Kaynak: DHA
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