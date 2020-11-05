Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak - Son Dakika

Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak

05.11.2020 15:31
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çekimleri devam eden Ölüm Tuzağı filmi şehri film çekimleri için bir merkez haline getirme vizyonu taşıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da çekimleri devam eden Ölüm Tuzağı filmi şehri film çekimleri için bir merkez haline getirme vizyonu taşıyor. Sinemadaki Antalya hakimiyetini Samsun'a kaydırmayı planlayan filmde ünlü oyuncular şehrin tanıtımı için adete bir elçi rolünü göğüsleniyor.

Eski Türk halk müziği sanatçısı İsmail Uyanık ve ortaklarından Şahin Saydereli'nin sahibi olduğu İON Yapım tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini Esat Şekeroğlu'nun yaptığı dram/aksiyon türündeki Ölüm Tuzağı isimli filmde çekimler devam ediyor. Samsun'da çekimleri yapılan filmde son haftaya girilirken filmin ortaya koyduğu vizyon dikkati çekiyor. Filmde rol alan Samsunlu oyuncularda bu amaç etrafında birleşmiş durumda. Yapımcı İsmail Uyanık çekimler sonrası ikinci bir filminde müjdesini veriyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'dan aşina olunan Coşkun Göğen, Tuncay Akca, Adnan Karabacak'ın yanı sıra Mehmet Aras ve Şahin Saydereli gibi isimler de yer alıyor.

Sinema platformu kurulacak

Yapımcı İsmail Uyanık, "Artık çekimlerin sonuna geliyoruz. Bu hafta sonuyla final yapacağız. Çekimlerimiz çok iyi gidiyor başarıyla gidiyor. Gerek oyuncular gerek set ekibi çok yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Bir Samsunlu olarak Samsun'a vefa borcumu ödüyorum. Samsun'da bu şekilde filmlerin çekilmesini sağlamak istiyoruz. Filmler genelde Antalya'da, Güneydoğu Anadolu'da ve doğuda, İstanbul'da çekiliyor. Samsun'un adı hiçbir filmde dizide geçmiyor. Neden geçmesin. Burada yakın zamanda sinema platformu da kuracağız ve filmlerimiz devam edecek. Samsun'un farklı bölgelerinde filmlerimiz devam edecek. 1 ay sonra yeni bir filmimiz var. O filmimizde yine Samsun'da. Henüz bölgeyi belirlemedik" dedi.

"Samsunlu yetenekler bana ulaşabilir"

Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni Esat Şekeroğlu, "Samsun'a daha önce gelecektim ama bu filmle nasip oldu. Samsun bu işler için yani bir film, sanat, kültürel alan için merkezi alan olabilecek imkanlara sahiptir. Tabi bu değerlendirilirse. Bu filmin çekimlerinde de herkes destek oldu memnun olduk. İnşallah farklı hikayesiyle filmimizin kalıcı olacağına inanıyorum. Samsun'da oyuncu olmak isteyen yetenekli adaylar bana ulaşabilir. Uygun olanları yeni projelerimizde yer vermeyi düşünüyorum. Kamera arkası çalışma işi öğrenmek isteyenlere de destek olacağım" diye konuştu.

Filmin yapımcılarından ve oyuncu olarak da filmde yer alan Şahin Saydereli, "Bu yapımcılığımın ilk filmi ve oyuncu olarak da yer alıyorum. Filmde kötü karakter olarak yer alıyorum çok heyecanlı bir iş. Severek oynuyorum. Çok güzel bir set geçiyor. Bende Samsunluyum. Bundan önce 5-6 filmde oynadım. Daha önceki filmlerde bu kadar güzel bir rol almamıştım. Yan karakter, ana karakter derken başrolün kötü karakterini oynuyorum. Çocukluğumuzdan beri birlikte oynama hayali kurduğumuz oyuncularla bu filmde yer almakta ayrı bir mutluluk" şeklinde konuştu.

Filmde Murat karakterine hayat veren Mehmet Aras, "Böyle bir projenin Samsun'da çekildiğini bana söylediler memnuniyetle yer alabileceğimi ilettim. Oyuncular olsun ekip alsın çok güzel hem de Samsun'da olması çok güzel. Biz Samsun'un tanıtımı açısında buraya değer katacağını düşündük. Bu şekilde başlandı. Bir köy hikayesi. Film ve dizi çalışmaları açısından da bu çok önemli. Filmde Murat karakterini canlandırıyorum. Karakter burada kendi halinde varlıksız güçsüz ama haksızlığa karşı direnen, mücadele eden savaşan bir karakter. Bu şekilde de olayların üstesinden gelindiğini bana öğretti. Bunun dışında Samsun'da daha çok bir cazibe merkezi oluşturmak istiyoruz. Burada dizi ve film çekimlerinin önünü açmaya çalışıyoruz. Bu şekilde mesaj veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Filmin oyuncuları çekimlerin yapıldığı Özeren Köyü halkına ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'ye teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak
Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak

Sinema, Samsun, Film, Ölü, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da Radamel Falcao idmanı tamamlayamadı Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi görevinden istifa etti Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı Süt fabrikasında skandal görüntüler! Kazanın içinde banyo yapıp, sosyal medyada paylaştı İzmir'de avukatın deprem anındaki soğukkanlılığı pes dedirtti! O anlar kamerada Azerbaycan ile Ermenistan arasında Ağdere ve Hocavent'te şiddetli çatışmalar yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi Lazio taraftarları Vedat Muriç'i yerden yere vurdu: Tamamen para israfı
Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı Son Dakika! Netflix ve Amazon Prime Video, yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı         
15:18
Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı Trump destekçileri ellerine silah alarak Arizona'daki seçim merkezi önünde toplandı         
14:33
12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm 12 kişiyi öldüren seri katil, ağlayarak kendisini savundu: Öldürecek olsam borçlularımı öldürürdüm         
14:12
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı Yerli koronavirüs aşısının insan deneyleri Kayseri'de başladı! İlk doz gönüllüye uygulandı         
13:06
Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı Alkollü araç kullanan İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı         
12:43
Önünü kesip Önünü kesip "Yolcumu neden alıyorsun?" diyerek otobüs şoförüne defalarca vurdu         
12:39
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı Koli bantlı kadın cinayetinde şoke eden karar! Katil, indirim üstüne indirim aldı         
09:47
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz İzmir depreminden sonra Kuşadası için korkutan uyarı: Gerilimin arttığını görüyoruz         
08:24
Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü Oğlunun kaza yaptığı haberini alan baba kalp krizinden öldü         
03:33
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu 'Köyün delisi'nden müthiş başarı! Alay konusu olması onu yıldıramadı, şampiyon oldu         
08:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 15:40:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölüm Tuzağı filmi Samsun'u sinema kenti yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei