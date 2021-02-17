İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika

İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

17.02.2021 16:06

İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı Ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yatan doktor için tören düzenlendi meslektaşları gözyaşlarına boğuldu Uludağ'da ağaca serum takarak eksi 10 derecede...

İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Ağaca bağladığı serum ile kendi damar yolundan narkoz ilacı alıp kendisini uyutup eksi 10 derecede ölüm uykusuna yatan doktor için tören düzenlendi meslektaşları gözyaşlarına boğuldu

BURSA - Uludağ'da ağaca serum takarak eksi 10 derecede uykuya dalarak hayatını kaybeden doktor, görev yaptığı hastanenin önünden meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Ani ölümüyle yıkılan meslektaşları, göz yaşlarına boğuldu.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi bölümünde baş asistan doktor olarak görev yapan 35 yaşındaki Mustafa Yalçın, dün sabah saat 08.00'de 27 AR 993 plakalı otomobili ile evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Saat 11.00'de girmesi gereken ameliyata gitmeyen Yalçın'ı merak eden ekip arkadaşları cep telefonundan kendisine ulaşamayınca evini aradı. Evden sabah saatlerinde ayrıldığı bilgisi üzerine durum polis ve jandarma ekiplerine haber verildi.

Genç kalp cerrahının cep telefonu sinyallerinin Uludağ yolu üzerinden gelmesi üzerine jandarma ekipleri Uludağ yolu üzerine yoğunlaştı. Yapılan araştırma neticesinde Mustafa Yalçın'a otomobili Uludağ yolu Yiğitali Mevkisi'nde kara saplanmış halde bulundu. Aracın bulunduğu noktadan itibaren doktorun gidebileceği alanlar Jandarma, AFAD, ANDA ve NAK arama kurtarma kiplerinden oluşan 50 kişilik bir grupla aranmaya başlandı. Arama faaliyetlerine AFAD'ın iz sürme köpekleri ile jandarmanın arama kurtarma köpekleri de dahil edildi.

Arama kurtarma ekiplerinin eksi 10 derecede yürüttüğü yaklaşık 2 saat süren aramalar neticesinde genç doktorun cesedi otomobilini park ettiği yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde ormanlık alanda bir ağacın dibinde karla kaplı halde bulundu. Olay yerinde cesedi bulan arama kurtarma ekipleri ağaca takılı halde bulunan serumun bir ucunun da Mustafa Yalçın'ın damar yoluna takılı olduğunu görünce şok oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrolünün ardından Yalçın'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri Mustafa Yalçın'ın yol kenarında park edip bıraktığı otomobilinde yaptıkları incelemede Yalçın tarafından yazıldığı tahmin edilen 6 sayfalık not buldu. Notta, Yalçın'ın ilk kez Bursa'ya geldiğinde çok beğendiği Uludağ'da böyle bir şey yaşayacağını hiç tahmin etmediği, kız arkadaşının da kendisi ile aynı serviste görev yaptığı, kız arkadaşı ile birlikte baskı gördüğü bazı kişilere özel notlar yazdığı belirtildi.

Kalp damar cerrahı Mustafa Yalçın'ın bıraktığı 6 sayfalık mektupta nasıl bir yol izleyerek kendisini öldürdüğünü de detaylı bir şekilde yazdığı ifade edildi. Yalçın'ın anestezide kullanılan bayıltıcı narkoz ile kas gevşeltici ve bir miktar potasyumu damar yolu ile kendisine uygulayıp karların üzerinde ölüm uykusuna yattığı ortaya çıktı. Genç doktorun bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu antideprasan ilaçları kullandığı öğrenildi. Uludağ'da yoğun tipi ve soğukta karlar altında kalan doktorun donmadan önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yalçın'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından görev yaptığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi. Ani ölümüyle yıkılan meslektaşları, gözyaşlarına boğuldu. Ayakta durmakta güçlük çeken kız arkadaşı Ö.Ö.'yü ise yine meslektaşları sakinleştirdi.

Düzenlenen törenin ardından genç doktorun naaşı hava yolu ile defnedilmek üzere memleketi Hatay'a gönderildi.

İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı
İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı

Mustafa Yalçın, Arama Kurtarma, Jandarma, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İntihar eden doktor son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı - Son Dakika


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