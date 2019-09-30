Ölüm vakasının ardından Midilli'de sığınmacı gerginliği

Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki adalarından Midilli'de bulunan sığınmacı kampındaki ölüm vakasının ardından bölgede gerilim yaşanıyor.Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki sığınmacı kampında, bir konteyner evde çıkan yangında sığınmacı bir kadın hayatını kaybetti. Yunan haber ajansı ANA emniyet kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde yangında bir kadın ile çocuğunun yaşamını yitirdiğini duyururken, Afgan bir görgü tanığı ise en az üç kişinin öldüğünü belirtti. Yetkililer yangının kundaklama sonucu değil, konteynerin mutfak kısmındaki kaza sonucu çıktığı üzerinde duruyor. Midilli Belediye Başkanı Stratos Kytelis, Yunan haber televizyonu Skai'ye yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı Morya Kampı'nda gergin bir havanın hakim olduğunu dile getirdi. Yunanistan devlet televiyzonu ERT'nin haberinde de, yangında ölen kadına ait olduğu sanılan bir cesedin battaniyeye sarılmış halde bulunduğu ve adli tıpa götürüldüğü bildirildi. Çıkan yangında 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.



Yangında bir kadının hayatını kaybettiğinin duyulmasının ardından, çoğunluğu gençlerden oluşan yüzlerce sığınmacı kamp içinde görev yapan polislerle görevlilere saldırdı. Midilli Polis Sendikası Sözcüsü Vasilis Rodopoulos, saldırgan kitlenin "Kill the Police" (Polisi öldürün) sloganları attığını ve güvenlik güçlerine taş ve farklı nesneler fırlatarak ateş yaktıklarını bildirdi. Rodopoulos, eylemcilerin ayrıca bir konteyner cezaevinde bulunan mahkumları kurtarmaya çalıştıklarını ve en az sekiz konteyner evin kullanılamaz hale getirdiklerini ifade etti. Kamp yakınlarındaki Morya köyünde yaşayan bir kişi de, "Her şeyi kırıp döktüler, korkuyoruz" dedi. Yunanistan hükümetinden kriz toplantısı



Yetkililer, göstericilerin yaktıkları ateşlerin söndürülmesine de izin vermediğini ve bunun için gelen itfaiye erlerine saldırdığını bildirdi. Morya Kampı dışındaki bir başka küçük kampta çıkarılan yangın ise, yangın söndürme uçaklarının desteği ile söndürüldü. Yunanistan hükümeti ise bugün yapacağı kriz toplantısında, Ege adalarında, kapasitesinin çok üstünde sığınmacı barındıran kamplarda kalan insanlarla ilgili neler yapılabileceğini görüşecek. Hükümet henüz geçen hafta 10 binden fazla göçmenin Adalar'dan Yunanistan ana karasına taşınmasına karar vermişti. Hükümet yaşanan olayların ardından Midilli'ye çok sayıda nöbetçi polis sevk etti. Bölgedeki gazeteciler, polisin öfkeli sığınmacıları geri püskürtmek için yoğun miktarda göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtiyor. dpa/ ET,JD



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