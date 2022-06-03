Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası

Eskişehir'de iddiaya göre, telefon alışverişi sırasında meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili yargılanan 3 sanık, 'kasten öldürme' suçundan 3 ayrı müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Fazlı B., Cengiz A. ve Uğur A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Onur Yumrutaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

3 sanığa toplamda 3 müebbet, 38 yıl 12 ay hapis ve 2 bin 400 TL para cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar Fazlı B., Cengiz A. ve Uğur A. hakkında, maktul Onur Yumrutaş'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanıklar, müşteki Ozan D.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl hapis, sanıklar Fazlı B. ile Cengiz A. 'ateşli Silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan 1yıl 6'şar ay hapis ve bin 200'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi Kurşunlu Camii sokakta meydana geldi. İddiaya göre telefon alışverişi sırasında tartışan 5 kişi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga sonucunda sağ göğsünden vurulan Ozan D. (31) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, başından yaralanan Onur Yumrutaş (33) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Yumrutaş hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler Fazlı B. (36), Cengiz A. (43) ve Uğur A. (41) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Şüphelilerden Uğur A., 25 Kasım 2021 tarihinde tahliye edilmesinin ardından 26 Mayıs 2022 tarihinde tekrar tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR