Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası

03.06.2022 15:07
Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası

Eskişehir'de iddiaya göre, telefon alışverişi sırasında meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili yargılanan 3 sanık, 'kasten öldürme' suçundan 3 ayrı müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'de iddiaya göre, telefon alışverişi sırasında meydana gelen, 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga olayı ile ilgili yargılanan 3 sanık, 'kasten öldürme' suçundan 3 ayrı müebbet hapis ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Fazlı B., Cengiz A. ve Uğur A. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya maktul Onur Yumrutaş'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Karardan önce son sözleri sorulan sanıklar suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

3 sanığa toplamda 3 müebbet, 38 yıl 12 ay hapis ve 2 bin 400 TL para cezası

Mahkeme heyeti, sanıklar Fazlı B., Cengiz A. ve Uğur A. hakkında, maktul Onur Yumrutaş'a karşı 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti. Sanıklar, müşteki Ozan D.'ye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 12'şer yıl hapis, sanıklar Fazlı B. ile Cengiz A. 'ateşli Silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet suçundan 1yıl 6'şar ay hapis ve bin 200'er TL adli para cezasına çarptırıldı.

Olayın geçmişi

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesi Kurşunlu Camii sokakta meydana geldi. İddiaya göre telefon alışverişi sırasında tartışan 5 kişi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği kavga sonucunda sağ göğsünden vurulan Ozan D. (31) Eskişehir Şehir Hastanesi'ne, başından yaralanan Onur Yumrutaş (33) ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur Yumrutaş hastanede yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Üzerlerinde taşıdıkları 3 adet tabancayla birlikte yakalanan şüpheliler Fazlı B. (36), Cengiz A. (43) ve Uğur A. (41) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Şüphelilerden Uğur A., 25 Kasım 2021 tarihinde tahliye edilmesinin ardından 26 Mayıs 2022 tarihinde tekrar tutuklanmıştı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada Laleli'de 'kuyruk' kavgası kamerada Laleli'de 'kuyruk' kavgası kamerada Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada Laleli'de savaş meydanlarını aratmayan kavga kamerada
Kaynak: İHA

Eskişehir, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:21:40. #1.11#
SON DAKİKA: Ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan silahlı kavganın 3 sanığına müebbet ve toplam 39 yıl 12 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement