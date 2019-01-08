Son Dakika Haberleri: Ölüm Virajına Bariyer Yapıldı

Ölüm Virajına Bariyer Yapıldı

1 saat önce

Adıyaman'da son 1 yılda 5 kişinin öldüğü 17 kişinin ise yaralandığı viraja bariyer yapıldı.

Ölüm Virajına Bariyer Yapıldı, System.String[]
Adıyaman'da son 1 yılda 5 kişinin öldüğü 17 kişinin ise yaralandığı viraja bariyer yapıldı.

Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Börgenek Köyü yakınlarında bulunan virajda 2018 yılı içerisinde 6 farklı kazada sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmeleri sonucunda araçlar şarampole yuvarlanmıştı. Son 1 yıl içerisinde yaşanılan 6 farklı kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş 17 kişi ise yaralanmıştı. Yolu kullanan sürücülerin, köydeki vatandaşların ve kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının duruma tepki göstermesi ve İhlas Haber Ajansı'nın gündeme taşıdığı yola bariyer yapıldı.

Karayolları ekipleri tarafından yola bariyerlerin yapılmasına sevinen vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

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