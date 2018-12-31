Ölüm Yeni Yıla Saatler Kala Yakaladı
1 saat önce
Ölüm yeni yıla saatler kala yakaladı Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdiANTALYA - Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi.
Ölüm yeni yıla saatler kala yakaladı Antalya
'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
ANTALYA - Antalya'da kum yüklü kamyonun altında kalan motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi. Yeni yıla saatler kala meydana gelen kazada sürücüden geriye başından fırlayan kask ve torbasındaki çiçek toprağı kaldı.
Edinilen bilgiye göre kaza saat 16.00 sırasında, Kepez
ilçesi Avni Tolunay Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. 59 yaşındaki Sadık Özkaynak, evinde bulunan saksılardaki çiçeklerde kullanmak üzere aldığı torba çiçek toprağını 07 FJ 786 plakalı motosikletine koyarak Duraliler Kavşağı'ndan Kepezüstü'ne doğru seyre geçti. Özkaynak, 30 yaşındaki F.B.'nin kullandığı ve aynı yönde seyreden kum yüklü 07 MVR 02 plakalı kamyonun henüz bilinmeyen bir nedenle sağ tarafından altına girdi. Kamyonun sağ iki tekeri motosiklet sürücüsü Özkaynak'ın üzerinden geçti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
ekipleri yolu kısa süreliğine trafiğe kapatarak kazayla ilgili inceleme yaptı.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Özkaynak'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Sürücü F.B. gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 07:07 Kaynak: İHA
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