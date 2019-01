'Ölüm yolu' çözüm bekliyor Eskişehir 'de toplanan bir grup vatandaş, ölümlü trafik kazalarının yaşandığı Alpu karayoluna çözüm bulunmasını istediEskişehir-Alpu-Beylikova- Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu Sözcüsü Hüseyin Güven:"Son 10 yılda 600'den fazla ölümlü kaza olduğu belirtiliyor"ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir grup vatandaş, yaptıkları eylemle her yıl onlarca ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yaşandığı Alpu karayoluna çözüm bulunmasını istedi.Eskişehir-Alpu-Beylikova-Mihalıççık Karayolları İyileştirme Platformu tarafından Alpu Kavşağı Dört Yol mevkiinde düzenlenen eyleme CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Dr. Jale Nur Süllü ile MHP Eskişehir Milletvekili İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu 'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Platform Sözcüsü Hüseyin Güven, yaptığı basın açıklamasında 'ölüm yolu' olarak bilinen karayolunun bir önce iyileştirilmesini istedi. Karayolunda meydana gelen trafik kazaları sonucu birçok insanın hayatını kaybettiğini belirten Güven, "Burada canlardan bahsediyoruz. Bugün burada siyaset yapmıyoruz. Eskişehir-Alpu-Beylikova-Mihalıççık, nam-ı diğer 'ölüm yolu' üzerindeyiz. Yıllarca bizi sevdiklerimizden ayıran, yüzlerce çocuğu öksüz, yetim bırakan yoldur burası. Ölüm yoluna dönen bu yol üzerinde 2013 yılında 26, 2014 yılında 34, 2015 yılında 45, 2016 yılında 65, 2017 yılında 44 olmak üzere son 5 yılda 214 kaza meydana gelmiştir. Alpu, Bozan, Osmaniye , Mihalıççık, Beylikova ve Yunusemre 'yi Eskişehir'e bağlayan ve oldukça yoğun araç trafiğinin yaşandığı bu yolda neredeyse her ay ölümlü ve ağır hasarlı kazalar yaşanmaktadır. Son 10 yılda ise 600'den fazla ölümlü kaza olduğu belirtiliyor. Diğer bir ifadeyle Eskişehir'deki iki devlet yolunda bile bu kadar fazla ölümlü kaza olmamış. En çok kazanın olduğu yol ise tartışmasız Afyonkarahisar- Seyitgazi yoludur. Sonra da maalesef bu ölüm yolu gelmektedir. Yüzlerce insan canından olurken, yüzlerce can toprağa verilirken, bu canlar bu bedenlerde dururken kimseler bizden susmamızı beklemesin. Susmayız, susmayacağız. Çok değil daha geçen hafta Ağapınar Mahallesi yakınlarında büyük bir kaza meydana geldi. Hemen 10 kilometre ötemizde 3 canımızı toprağa verdik. Kazada otomobilde bulunan Halim Gök, Mustafa Yener ve Halim Yener hayatını kaybetti. Hepsi bu yörenin insanlarıydı. Hepsi birer candı. 3 can arkalarında 7 yetim bıraktı. Artık bu ölüm yolunda bir can kaybına dahi tahammülümüz kalmamıştır" şeklinde konuştu. Siyaset değil, vatandaşlık görevi"Eylemde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Yapılmayan işlerin hesabını sormak, siyaset değil vatandaşlık görevidir. Buradan tüm hemşehrilerimiz adına 'Bu yol neden yapılmıyor? Eskişehir'e verilen söz neden tutulmuyor?' diye sormak hepimizin hakkıdır. Sadece CHP'lilerin değil, partili partisiz herkesin, 900 bin Eskişehirlinin hakkıdır" ifadelerini kullandı."Bu siyaset üstü bir meseledir"Karayolunun iyileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ise şunları kaydetti:"Bu siyaset üstü bir meseledir. Canlar ile siyaset yapılamayacağını herkes bilir. İktidarımız da yerel yönetimlerimiz de bu yolun yapılmasını istemektedir, isteyecektir. Bunu yapmamak gibi bir düşünce kimsede yoktur. Fakat bugüne kadar biraz eksik kalındı. İnşallah bundan sonra biz bu yolun takipçisiyiz."Basın açıklamasına katılan vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla karayolunun bir an önce iyileştirilmesini arzu ettiklerini dile getirerek, yetkililerden yardım talep ettiler.