Ölüm Yolu" Duble Yola Dönüşüyor

Türkiye'nin batısını doğuya kavuşturan D-400 kara yolunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi etabında bulunan ve sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle "ölüm yolu" olarak anılan Gaziantep-Şanlıurfa arası, genişletilerek duble yol haline getiriliyor.

AYSU BİÇER - Türkiye'nin batısını doğuya kavuşturan D-400 kara yolunun Güneydoğu Anadolu Bölgesi etabında bulunan ve sık sık yaşanan trafik kazaları nedeniyle "ölüm yolu" olarak anılan Gaziantep-Şanlıurfa arası, genişletilerek duble yol haline getiriliyor.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ege sahilindeki Muğla'nın Datça ilçesinden başlayıp Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan D-400 kara yolu, 2 bin kilometreden daha fazla uzunluğuyla Türkiye'nin batısı ve doğusundaki onlarca kenti birbirine bağlıyor.



Yapılan yatırımlarla büyük bölümü duble yol haline getirilen D-400 kara yolunun Gaziantep kent merkezi ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi arasındaki yaklaşık 65 kilometrelik mesafesi ise gidiş-gelişli haliyle, bölge halkını uzun yıllardır üzüyor. Ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda kazanın yaşanması nedeniyle bölge halkının "ölüm yolu" olarak adlandırdığı kara yolu için bir süre önce başlatılan duble yol çalışması, aralıksız sürüyor.



Gaziantep-Nizip arasında genişletme çalışmaları tamamlanan yolda asfalt dökümüne başlandı. Asfalt çalışmalarının ardından duble yol haline gelecek "ölüm yolu"nun Gaziantep-Nizip bölümünün yıl sonu, Nizip-Birecik arasının ise 2020 itibariyle tamamlanması planlanıyor.



"Ailesinden bu yolda can vermeyen kimse kalmadı"



AB Bakan yardımcılığı görevinden bu yana kara yolundaki çalışmaları yakından takip eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duble yol projesinde önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi.



D-400 kara yolunun bu bölümünde sık sık trafik kazalarının yaşandığını anlatan Şahin, "Benim doğduğum, büyüdüğüm Nizip'te neredeyse ailesinden bu yolda can vermeyen kimse kalmadı. En son geçtiğimiz aylarda liseden sıra arkadaşımı kaybettim. İnşallah bu yılın sonuna kadar duble yol projemizin Nizip ayağını tamamlayarak bu kazaların önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.



Şahin, yol genişletme çalışmalarının Nizip'e kadar olan bölümünün tamamlandığını anımsatarak, şöyle konuştu:



"Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte asfalt yapım çalışmalarına başlandı, bugün de kurbanımızı bu yolda bir daha kan akmaması dileğiyle kestik ve yolumuzun asfaltlama çalışmalarına başladık, kentimize hayırlı olsun. İnşallah bu yılın sonuna kadar duble yol projemizin Nizip ayağını tamamlayarak bu kazaların önüne geçmiş olacağız. 2020'nin sonuna kadar da projenin Birecik ayağını tamamlamayı hedefliyoruz."



Şahin, yol asfaltlama çalışmalarının son teknoloji makinelerle yapıldığına dikkati çekerek, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge halkının rahat bir nefes alacağını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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