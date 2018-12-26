Ölüm Yolu'nda Korkuyla Ulaşım Sağlıyorlar

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Gürgenli köyü yakınlarından geçen, çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı Mursal Altı yolu, vatandaşların korkulu rüyası oldu.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesine bağlı Gürgenli köyü yakınlarından geçen, çok sayıda ölümlü kazanın yaşandığı Mursal Altı yolu, vatandaşların korkulu rüyası oldu. Bölge sakinleri, uçuruma düşen otomobillerin enkazlarının dahi çıkarılamadığı, 'ölüm yolu' olarak adlandırdıkları yol için çözüm bulunmasını istedi.



Kürtün ilçesinden, Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleriyle Kazıkbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik 'Yukarı Kürtün Grup Yolu' güzergahındaki Mursal Altı yolu, sürücülerin ve yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Yol, meydana gelen ölümlü kazalar nedeniyle yöre halkı tarafından 'ölüm yolu' olarak adlandırılıyor. Sürücüler, 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda araçlarıyla korku içinde ilerliyor. Uçuruma düşen otomobillerin hurdaya dönen enkazlarının dahi çıkarılamadığı yolda, vatandaşlar önlem alınmasını istiyor. 13 köyün muhtarı, tehlikeli yola çözüm bulunması için İl Özel İdaresi'ne başvuruda bulundu.



'HERKES MAĞDUR'



Yukarı Kürtün Grup Yolu'nun işlek bir yol olduğunu ifade eden Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, Özel İdare'ye dilekçe verdiklerini, henüz cevap alamadıklarını belirterek, "Benim bildiğim burada en az 7-8 tane ölümlü kaza meydana geldi. Benim köyümden 3 kişi burada vefat etti, birkaç vatandaşımız da sakat kaldı. Buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz. 13 muhtar olarak dilekçe verdik, hala bekliyoruz. Çözüm için bin 300 metre tünel istiyoruz. Burası çok kullanılan bir yol. Giresun'a, Şebinkarahisar'a, Alucra'ya, Kazıkbeli Yaylası'na gidiliyor. Yaz aylarında bu yoldan günde 200- 300 araç gelip geçiyor. Herkes mağdur. Önlem alınmalı" dedi.



'BURADAN KURTULAN, UÇAK KAZASINDAN KURTULMUŞ KADAR ŞANSLIDIR'



Burada yaşanan kazalardan canlı olarak kurtulanların, uçak kazasından kurtulanlar kadar şanslı olduğunu ifade eden Muhtar Hasan Gül, "Yüksek bir yer, en az 200 metre. Kurtulma şansınız Allah'a kalmış. Yukarı Kürtün'den gidip de geri döndüğün zaman, büyük bir mükafatla dönmüş oluyorsun. Çok şey istemiyoruz, bin 300 metre bir tünel istiyoruz. Belki bu yolda başka dostlarımızı, vatandaşlarımızı kaybetmeyiz. Buraya düşen son aracımızın enkazını hala çıkaramadık, hurdaya bile veremiyoruz" diye konuştu.



'25 YILDIR BU YOL İLE UĞRAŞIYORUZ'



Yaz aylarında bölgede nüfusun arttığını söyleyen Elmalı Köyü Muhtarı Remzi Öztürk de, yol için acilen çözüm bulunmasını istedi. Öztürk, "25 yıldır bu yolla uğraşıyoruz. Devlet büyüklerimize müracaat ettiğimiz halde bir çözüm alamadık. Bu Yukarı Kürtün Grup Yolu, çok insana hizmet ediyor. 13 tane köy var 50 tane yayla var. Acilen buraya bir çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Hüseyin Şanlı da "Bu yolu sürekli kullanıyorum, buraya 'ölüm yolu' denmesinin sebebi burada kaza yapan insanlardan sağ çıkan olmaması. Buraya düşen araçlar hurda olarak bile kullanılamıyor, dere kenarında kalıyor. Buradan aşağıya gidenin kurtulması imkansız, çözüm istiyoruz" dedi.



SON KAZADA KARI-KOCA ÖLDÜ



Yukarı Kürtün Grup Yolu'nun Mursal Altı mevkiinde, 16 Aralık'ta meydana gelen kazada bir yakınlarının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın (71) yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Mehmet Ali Aydın ve eşi Hamdiye Aydın (65) hayatını kaybetti. Otomobil ise uçurumdan çıkarılamadı.



- Şhane

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