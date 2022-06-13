Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı - Son Dakika
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Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı

13.06.2022 12:29
Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı

İZMİT'te, ölümcül kabul edilen ve doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla dünyaya gelen 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİT'te, ölümcül kabul edilen ve doktorlar tarafından yaşamla bağdaştırılmayan Patau sendromu (Trizomi-13) tanısıyla dünyaya gelen 7,5 aylık Ertuğrul Poyraz Güven, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İzmit'te Eda-Özkan Güven çiftinin çocuğu Ertuğrul Poyraz, 4 Kasım'da Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tüp bebek tedavisinden sonra dünyaya geldi. Ertuğrul Poyraz'a Patau sendromu adı verilen ve 10 bin doğumda bir görülen kromozom hastalığı teşhisi koyuldu. 7,5 aydır hastalıkla mücadele eden Ertuğrul Poyraz, dün gece saatlerinde tedavi gördüğü Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ertuğrul Poyraz'ın cenazesi, Yuvacık Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı
Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı
Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı
Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı
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Kaynak: DHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümcül hastalıkla mücadele eden 7,5 aylık Poyraz kurtarılamadı - Son Dakika

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