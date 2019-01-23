Son Dakika Haberleri: Ölümcül Labirent, 31 Ocak 'ta Sinemalarda!

Ölümcül Labirent, 31 Ocak 'ta Sinemalarda!

1 saat önce

"Escape Room/Ölümcül Labirent" kendilerini, kontrollerinin ötesinde bir durumda bulan ve ipuçlarını yakalamak için zekalarını kullanmadıkları takdirde ölecek olan altı yabancının hikayesini konu alan bir psikolojik gerilim.

Ölümcül Labirent, 31 Ocak 'ta Sinemalarda!, System.String[]

Columbia Pictures bir Original Film yapımı olan "Escape Room/Ölümcül Labirent"i sunar.

Başrollerini Taylor Russell, Logan Miller, Deborah Ann Woll, Jay Ellis, Tyler Labine, Nik Dodani ve Yorick van Wageningen'in paylaştığı filmi Adam Robitel yönetti. Filmin yapımcılığını Neal H. Moritz ve Ori Marmur, yönetici yapımcılığını da Rebecca Rivo gerçekleştirdi. "Escape Room/Ölümcül Labirent"in senaryosunu Bragi Schut ve Maria Melnik, hikayesini ise Bragi Schut kaleme aldı. Filmin görüntü yönetimi Marc Spicer'ın, yapım tasarımı Edward Thomas'ın, kurgusu ACE'den Steven Mirkovich'in, müziği de Brian Tyler ve John Carey'nin imzasını taşıyor...(yapim bilgilerinin devamı ektedir.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:33 Kaynak: Bültenler

Original Film, Güncel
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