Ölümden döndü
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada özel otomobil ile bisiklet çarpıştı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:45 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde meydana gelen kazada özel otomobil ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü ölümden döndü.
Kaza, Orhaniye
Mahallesi Hakkı Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ertuğrul E. idaresindeki 16 AFF 617 plakalı özel otomobilin sürücüsü Mehter Sokağı'na girmek istedi. Otomobil, bu sırada karşı istikametten gelen Yakup D. idaresindeki bisiklet ile çarpıştı. Bisiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıyı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA
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