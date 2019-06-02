Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu

ANTRENMAN yaptığı sırada aniden fenalaştığını belirten Schult, "9 gün ateşlendim, yemek yiyemedim, su bile içemedim. 6-7 kilo verdim. Bir ara hiç konuşamadım. Çünkü solunum yolları iltihap olmuştu. Diş etlerimdeki iltihap nedeniyle tüm dişlerimin döküleceğini düşündüm. Bronşit oldum" dedi. Milli kaleci kızamık mikrobunun kendisine muhtemelen havaalanında bulaştığını söyledi.
FİNAL 6 TEMMUZ'DA Wolfsburg
ile dört kez Bundesliga şampiyonluğu mutluluğu yaşayan Schult, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Alman milli takım kalecisi olarak Olimpiyat ve Avrupa
Şampiyonu da olan tecrübeli kaleci Schult "Dünya şampiyonasında en büyük favori biz olmasak da şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Fransa
'da 24 takımın yer alacağı Dünya Kadınlar Futbol
Şampiyonası 7 Haziran'da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçı Fransa ile Güney Kore
arasında oynayacak. B Grubu'nda mücadele eden Almanya
'nın gruptaki rakipleri Çin
, İspanya
ve Güney Afrika. Şampiyonanın finali 6 Temmuz'da oynanacak.