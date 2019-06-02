Son Dakika Haberleri: Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu
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Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu

14 dakika önce

ANTRENMAN yaptığı sırada aniden fenalaştığını belirten Schult, "9 gün ateşlendim, yemek yiyemedim, su bile içemedim. 6-7 kilo verdim. Bir ara hiç konuşamadım. Çünkü solunum yolları iltihap olmuştu.

Ölümden döndü milli takımın bir numarası oldu, System.String[]
ANTRENMAN yaptığı sırada aniden fenalaştığını belirten Schult, "9 gün ateşlendim, yemek yiyemedim, su bile içemedim. 6-7 kilo verdim. Bir ara hiç konuşamadım. Çünkü solunum yolları iltihap olmuştu. Diş etlerimdeki iltihap nedeniyle tüm dişlerimin döküleceğini düşündüm. Bronşit oldum" dedi. Milli kaleci kızamık mikrobunun kendisine muhtemelen havaalanında bulaştığını söyledi.



FİNAL 6 TEMMUZ'DA

Wolfsburg ile dört kez Bundesliga şampiyonluğu mutluluğu yaşayan Schult, bir kez de Şampiyonlar Ligi kupası kazandı. Alman milli takım kalecisi olarak Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu da olan tecrübeli kaleci Schult "Dünya şampiyonasında en büyük favori biz olmasak da şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi. Fransa'da 24 takımın yer alacağı Dünya Kadınlar Futbol Şampiyonası 7 Haziran'da başlayacak. Şampiyonanın açılış maçı Fransa ile Güney Kore arasında oynayacak. B Grubu'nda mücadele eden Almanya'nın gruptaki rakipleri Çin, İspanya ve Güney Afrika. Şampiyonanın finali 6 Temmuz'da oynanacak.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:38 
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