Ölümden döndükleri otomobili otoparkta bulup hatıra fotoğrafı çektirdiler - Son Dakika
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Ölümden döndükleri otomobili otoparkta bulup hatıra fotoğrafı çektirdiler

13.09.2022 10:43
Ölümden döndükleri otomobili otoparkta bulup hatıra fotoğrafı çektirdiler

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi.

SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu koltuğunda oturan kişi baygınlık geçirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan kişi ve arkadaşları, yediemin otoparkına giderek, hasarlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.

Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 8 Eylül Perşembe günü saat 19.00 sıralarında, hareket halindeki 34 EVM 034 plakalı otomobilin sürücüsü, bir servis minibüsünün sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil önce kaldırımdaki demir dubaya, daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Otomobildekiler kısa sürede dışarı çıktı. Otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan kişi, araçtan iner inmez servis minibüsüne doğru koşarak, sürücü ile tartıştı. Kısa süre sonra, kazanın şokuyla baygınlık geçirerek, yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Servis minibüsü şoförü ise aracından inmeden yoluna devam etti.

HASARLI ARAÇLA KAZA HATIRASI

Otomobil sürücüsü ve baygınlık geçiren arkadaşı kaza sonrası yediemin otoparkına çekilen aracın yanına geldi. Yaklaşık 30 bin TL hasar oluşan otomobilin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kazada otomobilin bahçesine girdiği kafenin sahibi Abdullah Çakır, "Bir fren sesi duydum. Bir otomobilin dönerek geldiğini gördüm. Kaldırıma çıkıp, mantara çarptı. Sonrasında bizim bahçeye daldı. Otomobil 2-3 masayı devirdi. Allah'tan o esnada müşterimiz yoktu. Bahçede müşterilerin olmamasından dolayı can kaybı veya yaralanan olmadı. Otomobilin içindeki gençlerden biri arabadan çıkıp yola fırladı. Servis minibüsü şoförüyle tartışmaya girdi. Sonra baygınlık geçirdi, yere düştü. Sürücüde pek bir şey yoktu. Kaza da üç masamız kırıldı. Ama gençlerin canı sağ olsun. Biz zararın peşinde değiliz. Gençlere bir şey olmadı ona şükrettik" dedi.

KAZA ANI KAMERADAKaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarına girdi. Görüntülerde, otomobilin yola çıkarak kaldırma çıktığı, daha sonra bir kafenin bahçesine girdiği ve çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor. Aracın arka koltuğunda bulunan 2 kişinin araçtan dışarı çıkarak, servis minibüsünün yanına gidiyor. Bir kişi minibüsün kapısını açtıktan kısa süre sonra yere yığılıyor. Servis minibüsü şoförü ise aracından inmeden devam ediyor. Kazanın şokuyla baygınlık geçiren kişiye çevredeki insanlar yardım ediyor.


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Kaynak: DHA

Atatürk Bulvarı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ölümden döndükleri otomobili otoparkta bulup hatıra fotoğrafı çektirdiler - Son Dakika

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