Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar - Son Dakika
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Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

25.07.2022 20:19
Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar

Umman'da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman'da bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtulurken, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Umman'ın Al Batinah bölgesindeki Wadi Bani Ghafer'de bilinçli olarak bindikleri cipi nehre süren 4 kişi boğulmaktan son anda kurtuldu. Canlarını kasten tehlikeye atan kişiler, olayın ardından polis tarafından gözaltına alındılar. Umman Kraliyet Polisi (ROP) tarafından yapılan açıklamada, boğulmaktan kurtulan 4 kişi hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve konunun adli makamlara intikal ettirildiği ifade edildi.

Çevredekiler tarafından kayda alınan görüntülerde, 4 kişinin bindikleri cipi bilinçli olarak nehre sürdüğü ve akıntıya kapılan cipin kısa sürede battığı görüldü. - MUSKAT

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden döndüler, polis tarafından gözaltına alındılar - Son Dakika

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