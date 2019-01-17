Son Dakika Haberleri: Ölümden Dönen Genç Kız Olayı Anlattı

Ölümden Dönen Genç Kız Olayı Anlattı

1 saat önce

Adıyaman'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı barakanın üzerinden geçerek yaraladığı genç kız olay anını anlattı.

Ölümden Dönen Genç Kız Olayı Anlattı, System.String[]
Adıyaman'da şiddetli rüzgar ve fırtınanın uçurduğu sac ile kaplı barakanın üzerinden geçerek yaraladığı genç kız olay anını anlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, Adıyaman'ın Esentepe Mahallesindeki Gazeteciler Sitesinde meydana geldi. Sitenin yanında bulunan baraka rüzgarın hızına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerinden geçip zarar verdikten sonra o esnada orada yürüyen Sehtap Başsebzeci'ye doğru ilerledi. Üzerine gelen barakayı son anda fark eden Başsebzeci kendisini son anda araçların arasına atarken ayaklarına baraka çarptı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan olayda bacağından yaralanan Başsebzeci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin ortopedi servisinde tedavi altına alınan Sehtap Başsebzeci olay anını anlatarak, " İşe giderken evden çıktım. Hava rüzgarlıydı. Çatı üzerimden geçti, ayağıma vurdu. Gördüm kendimi hemen attım, ileriye kaçtım. Arabaların arasına attım. Şuanda iyiyim sağlık durumum iyi. Ayağımda kırık var dediler sadece" diye konuştu. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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