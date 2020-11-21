Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor - Son Dakika

Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor

21.11.2020 12:43

Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor Elazığ'da ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle askeri helikopterle hastaneye sevk edilen 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, tek bacağını kaybetti ancak tüm ekiplerin mücadelesiyle hayatta kaldı Elazığ'da mısır silaj makinesine kaptırdığı...

Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor

Elazığ'da ayağını kaptırdığı silaj makinesiyle askeri helikopterle hastaneye sevk edilen 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, tek bacağını kaybetti ancak tüm ekiplerin mücadelesiyle hayatta kaldı

ELAZIĞ - Elazığ'da mısır silaj makinesine kaptırdığı sağ bacağını kaybeden 43 yaşındaki Muharrem Ölmez, 41 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Askeri helikopter dahil tüm imkanların seferber edilerek hastaneye kaldırılıp başarılı bir operasyonla hayatta kalan Ölmez, hayırseverlerden protez bacak için destek istedi.

Olay, Arıcak ilçesi Üçocak Beldesi'nde meydana geldi. Kendi mısır tarlasında çalışan Muharrem Ölmez (43), ayağını silaj makinesine kaptırdı. Haber verilmesi üzerin sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerine gelerek ilk müdahaleyi yaptı. Ölmez'in, ayağının durumunun ağır olması ve silaj makinesinin çıkarılamaması üzerine jandarmaya ait helikopterle Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. FÜ Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne yatırılan Ölmez'in makineye sıkışan ayağı doktorlar ve itfaiye ekiplerinin de destekleriyle 6 saatte çıkarılabildi. Daha sonra bölümün Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz ve ekibi tarafından ameliyata alınan Ölmez'in sağ bacağı ampute edildi. Enfeksiyon riskinden dolayı hastanın hayatını kaybetme riskine karşın gerçekleştiren başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuşan 6 çocuk babası Ölmez, 41 gün sonra taburcu edildi. Başına gelen talihsiz kaza sonucu bacağını kaybettiğini dile getiren Ölmez'e 3 ay sonra protez bacak takılmasının planlandığı aktarıldı.

Hastaneye silaj makinesi ile kaldırıldı

Hastanın makine ile kendilerine geldiğini ve bu tür vakaların en zor vakalardan olduğunu anımsatan FÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Yılmaz, "Hastamız, 9 Ekim 2020 tarihinde Elazığ ili Arıcak ilçesine bağlı kendi köyünde tarım işi ile uğraşırken mısır silajı makinesine ayağını kaptırmış. Hastanın sağ bacağı diz üstünden makinenin içerisinde kalmıştı ve bacağın alt kısmı makine tarafından tamamen koparılmıştı. Hasta önce ambulansa bindirilip ilçe merkezine oradan da askeri helikopterle hastanemize getirildi. Yaklaşık 6 saatlik bir zaman kaybı söz konusuydu. Hastamızın bacağının geri kalan kısmının yaşamını temin edebilmesi için bir an önce müdahale gerekiyordu. Ameliyathanede itfaiyenin de yardımıyla silaj makinesinin içerisinde çıkarıldı. O da çok zor bir işti ve sağ olsun itfaiye o konuyu çok iyi yaptı" dedi.

"Yoğun enfeksiyon nedeniyle hastaların kaybedilebildiği yaralanma tipi"

Hastanın silaj makinesinin kurtulmasının hemen akabinde ameliyata aldıklarını belirten Prof. Dr. Erhan Yılmaz, "Bu tür çiftlik yaralanmaları bizim ortopedide önemli yaralanmalar olarak geçiyor. Çünkü bunlar enfeksiyon riskinin yüksek olduğu ve bu yoğun enfeksiyon nedeniyle hastaların kaybedilebildiği yaralanma tipi. Biz bunun bilincinde olduğumuz için bir an önce hastayı ameliyata aldık ve yoğun bir temizlik yaptık. Temizledikten sonra hastamızın ampütasyonunu yaptık. Hastamızın 40'ıncı günü, ampütasyon yarada gelişen sorunlar ve enfeksiyonlarla ciddi bir şekilde mücadele ettik. Bugün itibariyle hastamız taburcu aşamasına geldi. Üç ay geçtikten sonra hastanın ampütasyon yaptığımız bacağına bir protez takıp yürüteceğiz" diye konuştu.

"Bacağımın gideceğinin bilincindeydim"

Mısır atarken silaj makinesine bacağını kaptırdığını ve o anı tam hatırlamadığını ifade eden Muharrem Ölmez ise "Kendi tarlamda çalışırken silaj makinesine ayağımı kaptırdım. Bugün de buradayım, Allah'a çok şükür iyiyim. Orada bütün herkes ellerinde gelen yardımı yaptılar. Ne yazık ki kısıtlı imkanlar vardı ve kurtarılamadım. Daha sonra makine ile birlikte ambulansla Arıcak ilçe merkezine getirildim. Orada sağ olsunlar vali, kaymakam ve belediye başkanı devreye girerek askeri helikopterle Fırat Üniversitesine getirildim. Doktorlar beni makineden çıkarıp hemen ameliyata aldılar. Bacağımın gideceğini gördüm, gideceğinin de bilincindeydim. Makine çalışırken mısır attım ama görmedim. Fark ettiğimde ise bacak gitmişti. O anda hiçbir şey görmedim. Zaten gördüğüm anda bacak komple gitmişti ve makine da boğulup durabildi. Yaklaşık 41 gündür buradayım ve bugün de taburcu oluyoruz. Çok şükür yaram da iyileşme yolunda. Çocuklarımın yanına gidiyorum diye mutluyum ve huzurluyum. Üç ay sonra protez bacak için tekrar hastaneye geleceğim. O yüzden hayırseverlerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu.

Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor
Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor
Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor
Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor

Enfeksiyon Bölümü, Protez Bacak, Makine, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ölümden dönüp tek bacağını kaybetti, protez bacak bekliyor - Son Dakika


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