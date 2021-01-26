Ölümden kıl payı böyle kurtuldu - Son Dakika

Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

26.01.2021 10:32

- Ölümden kıl payı böyle kurtuldu Şiddetli rüzgar sebebiyle evin terasından kopan demir tente aşağıya düştü Yolda yürüyen yaşlı adam saniye farkla tentenin altında kalmaktan kurtuldu Yıldırım'da bir çatı parçaları da otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı Bursa'nın Yıldırım...

- Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Şiddetli rüzgar sebebiyle evin terasından kopan demir tente aşağıya düştü

Yolda yürüyen yaşlı adam saniye farkla tentenin altında kalmaktan kurtuldu

Yıldırım'da bir çatı parçaları da otomobilin üzerine düştü, o anlar kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Emirsultan Mahallesi Şible Caddesi istikametinde meydana geldi. Şiddetli lodos bir evin terasında bulunan demir tenteyi yerinden söküp aşağıya uçurdu. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir adam saniye farkla tentenin üzerine düşmesinden son anda kurtuldu. Vatandaşlar yola düşen demir tenteyi araçlara zarar vermemesi için tutup bağlamaya çalıştı. Tenteden son anda kurtulan yaşlı adam yürümeye devam ettiği sırada bu seferde büyük boy bir naylon uçarak başına dolandı. Bir süre önünü göremeyen yaşlı adam naylondan kurtulmak içinde mücadele verdi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Emirsultan Mahallesinde şiddetli lodos sebebiyle devrilen ağaçlar araçlara da zarar verdi.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi'nde bir apartmandan yola uçan çatı parçaları park halindeki araca zarar verdi. O anlar da kameraya yansıdı.

Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu
Ölümden kıl payı böyle kurtuldu

Yıldırım, Lodos, Bursa, Tente, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden kıl payı böyle kurtuldu - Son Dakika


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