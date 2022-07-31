Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı - Son Dakika
Üye Girişi

Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı

31.07.2022 23:23

Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı

ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini araç yoldan çıkarak takla attı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza 07.30 sıralarında Ankara Ayaş Yolu'nda meydana geldi. Gündüz Yazıcı idaresindeki 06BA2871 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Sincan Nafiz Körez Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili Şehit Fatih Cüneyt Bursa Polis merkez Amirliği inceleme başlattı. Kaza anı yolda seyir halinde olan başka araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

YORUMLAR
500
SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 SARIYER'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI-1 Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası Başkentte servisten indirilen müşteri için markete para cezası
Kaynak: İHA

Tragger, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:04 102 Fransız parlamenter, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna karşı çıktı: Kürt müttefiklerimize bir kez daha saldırılmasına izin veremeyiz
19:58 Sırbistan ile Kosova arasında tansiyon artıyor! Sırp lider Vucic'ten "Kosavalı Sırplar daha fazla zulme tahammül göstermeyecek" sözleri
19:48 Yalova'da bir kişi suyunu kullandığı iş yerinin önüne parayla beraber not bırakıp helallik istedi: Suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 23:23:23. #1.11#
SON DAKİKA: Ölümden kıl payı kurtuldu, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti... Kontrolden çıkan araç duvara çarparak böyle takla attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement