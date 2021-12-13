Son dakika haberleri: Ölümden kıl payı kurtuldular - Son Dakika

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, iş yerinin önünde 1 metre yüksekliğindeki duvara çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada duvarın üzerinde oturan 3 kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Caddede ilerlerken bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırıma çıkıp, playstation kafenin önünde yaklaşık 1 metre yüksekliğindeki duvarı parçalayarak iş yerinin camını kırdı. Kaza sırasında duvarın üzerinde oturan Osman Aydın, Umut Okur ve Hamit Aslan, aracı son anda fark edip kaçarak kurtuldu. 3 kişi, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde iş yerinin önünde oturan 3 kişinin, son anda aracı fark edip kaçtığı görüldü.

'KIL PAYI KURTULDUK'

Kazadan son anda kurtulan Hamit Aslan, Burada oturuyorduk, arabanın aniden üzerimize geldiğini gördük. Son anda kendimizi sağ tarafa attık. Bu yan yoldan araba çıktı önlerine herhalde panik yaptılar ve direksiyonu bu tarafa kırdılar. Kazadan sonra onlar da şoka girmişti. İş yerinde çok büyük masraf var. Ayrıca burada oturan vatandaşlar oluyordu; ama o an şans eseri kimse yoktu. Buralarda daha önce böyle bir kaza olmadı. Son anda kurtulduk. Televizyonlarda izliyorduk, ancak bizim başımıza da geldi. Saniye ile kıl payı kurtulduk dedi.