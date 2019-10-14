Son Dakika Haberleri: Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kameralara yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kameralara yansıdı

Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kameralara yansıdı

29 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil önünde giden minibüse arkadan çarptı.

Ölümden kıl payı kurtuldular, o anlar kameralara yansıdı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil önünde giden minibüse arkadan çarptı. Hızı kesilmeyen otomobil kaldırıma çıkararak metrelerce gittikten sonra yol kenarında park halinde olan bir otomobile çarparak durabildi. Kaldırımda yürüyen iki kişi son anda arabanın altında kalmaktan kurtuldu, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.


Kaza Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Selçuk I. idaresindeki 16 KOK 83 plakalı minibüs, cadde üzerinde seyir halinde ilerlerken Uğur Ö. yönetimindeki 54 HA 345 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, cadde üzerinde bulunan kaldırıma çıktı. Kaldırımda metrelerce ilerleyen otomobil, park halindeki bir otomobile çarparak ancak durabildi. Sürücü Uğur Ö. yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza sonucunda 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kişi son anda arabanın altında kalmaktan kurtuldu, o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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