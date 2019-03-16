Ölümden Kıl Payı Kurtuluş...bahçe Duvarı Böyle Çöktü

Ölümden kıl payı kurtuluş...Bahçe duvarı böyle çöktüDİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü.

Ölümden kıl payı kurtuluş...Bahçe duvarı böyle çöktü



DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bir bahçenin duvarı çöktü. Olay anında duvarın dibinden geçen 3 kadın, şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Yaradanakul Caddesi üzerindeki bir bahçede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, topraktaki kayma nedeni ile bahçenin duvarı bir anda çöktü. Bu sırada olay yerinden geçen 3 kadın, şans eseri yara almadan kurtulurken, olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, AFAD ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay anında bacağından hafif yaralanan bir kadın, ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Belediyeye ait iş makineleri de caddeye savrulan taşları topladı.

Duvarın kalan kısmının çökme ihtimaline karşı ekipler bölgede hazır bekletirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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