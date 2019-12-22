Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Son Dakika

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Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:18 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklandı.
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