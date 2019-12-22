Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Son Dakika

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIİzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmit'te, Batuhan Demirhan'ın ölümüne neden olan T.K. gözaltına alınırken, ifadesinde fotoğraf çekilmek için silahlarla poz verdiklerini, bu sırada tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.K. tutuklandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi
Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Son Dakika Haberleri
01:44 MTV artış oranı yüzde 12 oldu - Son Dakika
01:43 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
01:43 Uzungöl'de yıkım gerginliği - Son Dakika
01:21 Turgutlu'da 6 kişi sobadan zehirlendi - Son Dakika
01:16 Bodrum açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:03 Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Son Dakika
23:56 Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:50:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölümden önce, silah doğrulttukları fotoğraflar ortaya çıktı (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]