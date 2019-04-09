Son Dakika Haberleri: Ölümden Önce Son Kaçış

Ölümden Önce Son Kaçış

22 dakika önce

Ölümden önce son kaçış Hayatını kaybeden şahsın bıçaklandıktan sonra saldırgan şahıstan kaçtığı an ise güvenlik kamerasına yansıdıSAMSUN - Samsun'da bir kişi giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle bıçak istediği şahsı, aldığı bıçakla öldürdü.

Ölümden önce son kaçış
Hayatını kaybeden şahsın bıçaklandıktan sonra saldırgan şahıstan kaçtığı an ise güvenlik kamerasına yansıdı

SAMSUN - Samsun'da bir kişi giysisindeki etiketini kesme bahanesiyle bıçak istediği şahsı, aldığı bıçakla öldürdü. Hayatını kaybeden şahsın bıçaklandıktan sonra saldırgan şahıstan kaçtığı an ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Yabancılar Pazarı yanında 2 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancılar Pazarı'nda telefon dükkanı olan Kemal Akkaya dükkanının dışarısında dururken bir süre sonra yanına Yaşar Şeker geldi. Şeker, montundaki etiketi kesmek için Akkaya'dan bıçak istedi. Bıçağı alan Şeker, etiketi kestikten sonra Akkaya'nın göğüs bölgesine bıçakla vurmaya başladı. Yaralı şahıs çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kısa sürede yakalanarak tutuklandı
Olay yerinden kaçan Yasin Şeker ise kısa sürede Cinayet Büro ekiplerince yakalandı. Şeker, polisteki sorgusunun tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Bıçaklanan şahsın kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, bıçakla öldürülen Akkaya, bıçaklandıktan sonra kanlar içinde şahıstan kaçmaya başladı. Bir süre sonra dükkanının önüne gelen Akkaya burada yere yığıldı. Akkaya'nın bıçaklandıktan sonraki kaçışı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kale, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa
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