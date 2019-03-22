Ölümden Saliselerle Kurtuldular
43 dakika önce
Diyarbakır'da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı.
Diyarbakır
'da bir aracın arkadan çarpması sonucu üst geçitten düşen aracın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada, üstte ve alt geçitte bulunan 6 kişinin ölümden saliselerle kurtulduğu görüldü. Önceki gün yaşanan olayda, Bağlar
ilçesinde bulunan cezaevi semtinde dönmek isteyen bir araç, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu kontrolden çıkarak Parkorman alt geçidine uçmuş, olayda 5 kişi yaralanmıştı. Alt geçide uçan aracın görüntüleri şehir polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde olay anında yolun karşısına geçmeye çalışan 3 genç ile alt yoldaki bebek arabasıyla yürüyen 2 kadının ölümden saliselerle kurtulduğu görülüyor.
(Muhsin Taş - Rıdvan Kılıç/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 02:16 Kaynak: İHA
Ölümden Saliselerle Kurtuldular
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