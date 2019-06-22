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Ölümden saniyelerle kurtulan yavru karacayı öperek doğaya saldılar

36 dakika önce

Ölümden saniyelerle kurtulan yavru karacayı öperek doğaya saldılarKARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İbrahim Güney isimli vatandaş Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaptığı sırada bulduğu yavru karacayı tekrar doğaya saldı.

Ölümden saniyelerle kurtulan yavru karacayı öperek doğaya saldılar
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde İbrahim Güney isimli vatandaş Sarıçiçek ormanlarında motorlu testere ile kesim yaptığı sırada bulduğu yavru karacayı tekrar doğaya saldı.
Edinilen bilgiye göre, Orman işçisi olan İbrahim Güney, Sarıçiçek Ormanlarına oğlu ile kesim yapmaya gitti. Güney, 10 dakika boyunca motorlu testere ile kesim yaptığı sırada ağacın yanında yavru karacayı buldu. Oğlunun eline aldığı yavru karacayı cep telefonuna kaydeden Güney, "Ağacı doğrarken hemen buradaymış, iyi ki motor çalmamış yavruya. Çok sevimli bir şey yeni yavru sanırım" dedi.
Baba ve oğul kesim sırasında üzeri talaş dolan yavru karacayı temizledikten sonra öperek tekrar doğaya saldı. Kesim bölgesinden hemen ayrılmayan ve geri gelmeye çalışan karacaya seslenen İbrahim Güney, 'Ya gelme ya. Çalışacağız traktörle, gözüne seveyim git bir yere" diye seslendi.
Güney, kesim bölgesinde diğer yavrularında bulunabileceği düşüncesiyle ağaçların çevrelerinde arama çalışması yaptı. Başka karacanın bulunmadığını gören Güney, çalışmasına devam etti.
Ölümden saniyelerle kurtulan yavru karacayı öperek doğaya saldılar
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 06:11 Kaynak: İHA
Safranbolu, İbrahim Güney, Güney, Genel
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