Son Dakika Haberleri: Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü
Son Dakika 3. Sayfa Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü - Son Dakika

Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü

6 saat önce

Ölümden saniyelerle kurtuldu.

Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü

Devrilmeden saniyeler önce ağacın yanından böyle geçti

Ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar saniye saniye kaydedildi

20 saniye ile ağacın altında kalmaktan kurtuldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Park halindeki otomobilin içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırırken ağacın düştüğü o anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Olay Tekirdağ'ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa'da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta kimsenin olmayışı rahat bir nefes aldırdı

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.

20 saniye ile kurtuldu

Ağacın otomobilin üzerine düştüğü anlar saniye kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ağaç düşmeden hemen 20 saniye önce bir vatandaşın ağacın düştüğü bölgeden geçtiği görülüyor. Görüntülerde ağaç otomobilin üzerine devrilirken, bölgeden geçen vatandaş ağacın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Ölümden saniyelerle kurtuldu... Kökünden sökülen ağaç otomobilin üzerine böyle düştü

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:10 Kaynak: İHA
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