Ölümden saniyelerle kurtuldular, faciayı mescit önledi - Son Dakika

Erzurum'da su tesisatında meydana gelen arıza sonrası biriken suyun zemini yumuşatmasının ardından meydana gelen heyelanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vadinin hemen yanında bulunan restoranın çalışanlarının ölümden son anda kurtuldukları faciayı ise işletmenin yanında yapımı devam eden mescidin önlediği görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Mevlana Vadisi isimli parkta meydana geldi. Dik alan üzerine kurulu olan parkta su tesisatında meydana gelen arıza sonrası biriken su, zemini yumuşatarak toprak kaymasına yol açtı.

Meydana gelen toprak kaymasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde toprak kaymasının meydana geldiği sırada çıkan şiddetli sesi duyan restoran çalışanlarının can havliyle son anda kaçarak kurtuldukları görünürken, işletmenin toprakla dolmasını ise yapımı devam eden mescidin engellediği görüldü.

Toprak kayması sonrası olay yerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı görevliler ve AFAD personelleri incelemelerde bulunurken, oluşan toprak birikintisi iş makineleri ile temizlendi. - ERZURUM