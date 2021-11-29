Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

- Ölümden saniyelerle kurtuldular, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldu

EDİRNE - Edirne'de bisikletli bir vatandaş şiddetli fırtına nedeniyle devrilen inşaatın korumalıklarının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Park halindeki kamyonet yoldan geçen vatandaşlara adeta kalkan olurken, korumalıklar kamyonetin üzerine devrildi.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde, bir inşaatın korumalıkları şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonette hasar oluşurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korumalıklar, kesilerek kamyonetin üzerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan cadde, korumalıkların kaldırılmasıyla normale döndü. Korku dolu bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Vatandaşlar korku dolu anları anlattı"

Kamyonetin sahibi Şaban Yüksek de kamyonetinin o esnada burada park halinde olmasını bir nimet olarak değerlendirdi. Kamyonetin sayesinde vatandaşların ölümden kurtulduğunu ifade eden Yüksek, "kamyonet burada olmasa birkaç kişi ölebilirdi" dedi.

"Yıkıldığında çok ses geldi"

Vatandaşlardan Kadir Balıkçı da, korumalıkların kamyonetin üzerine devrilmesiyle vatandaşların yara almadan kurtulduğunu ve hemen caddeden kaçtıklarını söyledi. Balıkçı, kamyonetin sayesinde vatandaşların yara almadan kurtulduğunu anlattı.