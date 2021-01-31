Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular - Son Dakika

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

31.01.2021 10:09

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada.

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Sancaktepe'de 2 genç kazada devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

İSTANBUL - Sancaktepe'de servis minibüsü, kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu devrilerek yan yattı. Feci kaza kameralara yansırken, kaldırımda yürüyen 2 genç devrilmek üzere olan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan minibüs sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Sancaktepe İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki farklı sokak üzerinde seyreden 34 LLN 179 plakalı Volkswagen marka servis minibüsü ile kapalı kasa kamyonet keşişim noktasında çarpıştı. Kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs devrilerek yan yattı. Kaza sonucu minibüsün şoförü yaralanırken, kamyonet sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde 2 genç sokak üzerinde yürüyor. Gençler karşı sokağın kaldırımına geldiği esnada sokak üzerinden servis minibüsü geliyor. Diğer sokaktan çıkan kapalı kasa kamyonet ise keşişim noktasında minibüse çarpıyor. Kontrolden çıkan minibüs devriliyor. Kaldırımdaki 2 genç ise saniyelerle minibüsün altında kalmaktan kurtuluyor. Yan yatan minibüsün sürücüsünü kurtarmak için vatandaşlar koşuyor.

Minibüsü vatandaşlar düzeltti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından minibüsten çıkartılan sürücü, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Vatandaşların yardımıyla düzeltilen minibüs, çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular
Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular

Sancaktepe, Kamyonet, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada...Devrilen minibüsün altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular - Son Dakika


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