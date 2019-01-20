Son Dakika Haberleri: Ölümden Saniyeyle Kurtuldu...tonlarca Ağırlıkta Demir Çatının Savrulma Anı Kamerada

Ölümden Saniyeyle Kurtuldu...tonlarca Ağırlıkta Demir Çatının Savrulma Anı Kamerada

37 dakika önce

Ölümden saniyeyle kurtuldu.

Ölümden saniyeyle kurtuldu...Tonlarca ağırlıkta demir çatının savrulma anı kamerada
Olay anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın ölümden saniyeyle kurtulduğu gözlendi

ANTALYA - Antalya'da geçtiğimiz günlerde şiddetli rüzgar nedeniyle yola uçan tonlarca ağırlıkdaki demir çatının düşüşü güvenlik kameralarına yansıdı. Olay anında kaldırımda yürüyen bir vatandaşın, ölümden saniyeyle kurtulduğu gözlendi.
Olay geçtiğimiz Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan kamuya ait banka ile bir iş yerinin yaklaşık 4 ton ağırlığındaki demir çatısı şiddetli rüzgar sebebiyle yerinden koparak yola uçtu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, görgü tanığı vatandaşlar çatının uçuş anını gördüklerini ve 10 santimle ölümden kıl payı kurtulduğunu ifade etti.
Saniyeyle kurtuldu
Olayın 4 gün sonrasıysa çatının uçuş anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. İş yerlerinden koparak yaklaşık 10 metre yükseklikten kaldırım ve yola doğru düşen çatıyı gören vatandaşlar etrafa doğru kaçışırken, o sıra kaldırımda bulunan bir vatandaşın çatıyı fark edip son anda ölümden kurtulduğu gözlendi. Çatının düşüş anında yine seyir halindeki bir aracın da bölgeden geçtiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:46 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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