Son Dakika Haberleri: Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu

1 saat önce

Adana'da yanından geçen bir kişinin sırtına dokunması ile arkasına dönen market işletmecisi, yoldan geçen kamyonetin kapağının açıldığını fark edince eğilip ölümden döndü.

Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu, System.String[]

Adana'da bir kişi kaldırımda dururken kamyonetin açılan kapağından bir vatandaşın sırtına dokunarak uyarmasıyla son anda kurtulurken, bu anlar saniye saniye görüntülendi.

SIRTINA BİR EL DOKUNDU, ARKASINA DÖNDÜĞÜNDE...

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. 14 yıldır market işleten Serdar Binici, geçtiğimiz 21 Şubat'ta saat 21.30 sıralarında iş yerinin önündeki malzemeleri toplamaya başladı. Bu sırada yanından geçen bir kişi, sırtına dokundu. Binici arkasını döndüğünde yoldan geçen kamyonetin kapağının açıldığını fark edince eğilip ölümden döndü.

BİR SÜRE ŞOKA GİRDİ

Kamyonetin açılan kapağı, dükkanı geçtikten sonra bir evin duvarına çarptı. Bir süre 'şok' geçiren Binici, daha sonra kendine geldi. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel
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