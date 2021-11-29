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Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

29.11.2021 19:00

Edirne'de bisiklet süren vatandaş, şiddetli fırtına sebebiyle devrilen inşaatın korumalıklarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Park halindeki kamyonet yoldan geçen vatandaşlara adeta kalkan olurken, korumalıklar kamyonetin üzerine devrildi.

Edirne'nin Talatpaşa Mahallesi Eski İstanbul Caddesi'nde, bir inşaatın korumalıkları şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Kamyonette hasar oluşurken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korumalıklar, kesilerek kamyonetin üzerinden kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan cadde, korumalıkların kaldırılmasıyla normale döndü. Korku dolu bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"VATANDAŞLAR KORKU DOLU ANLARI ANLATTI"

Kamyonetin sahibi Şaban Yüksek de kamyonetinin o esnada burada park halinde olmasını bir nimet olarak değerlendirdi. Kamyonetin sayesinde vatandaşların ölümden kurtulduğunu ifade eden Yüksek, "kamyonet burada olmasa birkaç kişi ölebilirdi" dedi.

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

"YIKILDIĞINDA ÇOK SES GELDİ"

Vatandaşlardan Kadir Balıkçı da korumalıkların kamyonetin üzerine devrilmesiyle vatandaşların yara almadan kurtulduğunu ve hemen caddeden kaçtıklarını söyledi. Balıkçı, kamyonetin sayesinde vatandaşların yara almadan kurtulduğunu anlattı.

Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul Caddesi, Kamyonet, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölümden son anda kurtuldu! Korku dolu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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