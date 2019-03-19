Son Dakika Haberleri: Ölümden Sonda Kurtuldular

Ölümden Sonda Kurtuldular

1 saat önce

Başkent'te alevlere teslim olan yolcu otobüsünde bulunan yolcular son anda tahliye olurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Başkent'te alevlere teslim olan yolcu otobüsünde bulunan yolcular son anda tahliye olurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüste yolcu olarak bulunan Mertay Ersoy, "Yokuş aşağı indiğimiz esnada otobüsün arka kısmından bir ses geldi. Otobüs, sesin ardından alev aldı. Orta kapı açılmayınca herkes ön kapıdan inmeye çalıştı. Kısa süreli bir izdiham yaşandı" dedi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yangın Merdiveninin Kilitli Olduğu Öğrenci Pansiyonunda Can Pazarı! Bakan Albayrak: Döviz Alanlar Şimdi Kara Kara Düşünüyor Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin Kimdir? Hayatını Kaybeden Usta Oyuncu Ümit Yesin'in Son Paylaşımındaki Ayşen Gruda Detayı Yürek Burktu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 14:50:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölümden Sonda Kurtuldular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]