Ölümden Sonda Kurtuldular

Başkent'te alevlere teslim olan yolcu otobüsünde bulunan yolcular son anda tahliye olurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Başkent'te alevlere teslim olan yolcu otobüsünde bulunan yolcular son anda tahliye olurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Yapracık TOKİ mevkiinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Otobüste yolcu olarak bulunan Mertay Ersoy, "Yokuş aşağı indiğimiz esnada otobüsün arka kısmından bir ses geldi. Otobüs, sesin ardından alev aldı. Orta kapı açılmayınca herkes ön kapıdan inmeye çalıştı. Kısa süreli bir izdiham yaşandı" dedi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.



(Emin Kuvat - Cem Geçim/İHA)

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