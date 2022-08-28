Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor - Son Dakika
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Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor

28.08.2022 22:17
Öldükten hemen sonra insan vücudunda yaşanan değişimler! Aynı anda katılaşmaya başlıyor

Ölümden sonra insan vücudunda yaşanan değişim tüyler ürpertti. İnsan vücudu ölüm sonrası hemen katılaşmaya başlıyor. Öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde, vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar ve sperm akıntısı oluşuyor. 24 saat içerisinde de çürüme safhasına geçiyor. İşte bir insanın ölümü sonrası insan vücudunda sırasıyla yaşanan farklılaşma...

Ölüm, bilimsel olarak hala sırlar barındırması nedeniyle insanlar tarafından üzerinde çok konuşulan bir durum. Ölüm sonrası da en az ölüm kadar insanlar tarafından merak ediliyor. İşte bir insanın ölümünün ardından vücudunda meydana gelecek ilginç değişimler...

VÜCUTTA REFLEKS KALMIYOR

Öldükten yaklaşık 30 dakika içerisinde, vücutta refleks diye bir şey kalmıyor. Gevşeyen kaslar dolayısıyla ağız ve göz kapakları açık kalıyor. Boşaltım sistemi tamamen gevşiyor, idrar ve sperm akıntısı oluşuyor.

KATILAŞMA BAŞLIYOR

Ölümden itibaren ortalama 10 saat içerisinde vücut kaskatı oluyor. Adrenalin salgılanılan bir anda; yani heyecanlı veya mücadele verildiği sırada ölüm gerçekleşmişse, vücut aynı anda katılaşmaya başlıyor.

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VÜCUTTA SOĞUMA BAŞLIYOR

Savaşta ölen insanların vuruldukları şekilde katılaşmaları da bu yüzden oluyor. Ölüm anından sonra ceset, her saat ortalama 1 derece soğuyor. Kiloluların iç organları daha geç soğuyor. Çocukların ve zayıfların vücudu ortalamadan daha çabuk soğuyor.

Öldükten saniyeler sonra vücudunuzda bunlar oluyor! Tüyleriniz ürperecek

24 SAAT SONRA ÇÜRÜME BAŞLIYOR

Ölümün gerçekleşmesinden 24 saat sonra vücut çürümeye başlıyor. Solunumun durması bakteriler için işaret oluyor ve çalışmaya başlıyorlar. İlk çürüyen organlar ise göz, beyin, mide ve bağırsaklar. Ceset şişman ise daha çabuk çürürken, bebekler ve tuzlu suda boğulanlar daha geç çürüyor. En geç çürüyen kısımlar ise kalp, mesane, böbrek ve rahim. Rahmin çürümesi aylarca sürüyor.

İlk çürüyen yer olan mide ve bağırsaklarda bakteriler yoğun çalıştıkları için hızla gaz ortaya çıkıyor. Bu gaz, karın bölgesinin şişmesine sebep oluyor. Derinin üstü yanık gibi su toplarken, vücutta biriken sülfür yüzünden renk siyaha dönmeye başlıyor.

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SAÇ VE TIRNAK UZAMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Derinin çekilmesi ve çürüme yüzünden tırnaklar ortaya çıktığı için uzadı sanılıyor. Vücudun ölmesiyle birlikte tüm eylemler bittiği için tırnak ve saç uzaması söz konusu değil.

Mezardan gelen sesler çürüme sürecinin bir sonucu. Günden güne şişen karın patlıyor ve göğüs çöküyor. Bu olay mezar üstünden duyulabilecek kadar sesli olabiliyor.

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