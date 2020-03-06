Ölümden vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ölümden vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Ölümden vatandaşlar kurtardı

12 dakika önce

Karabük'te, geri manevra yapılan kamyonun altında kalan bir kişi kaldırımda yürüyen vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı.

Ölümden vatandaşlar kurtardı, System.String[]

Karabük'te, geri manevra yapılan kamyonun altında kalan bir kişi kaldırımda yürüyen vatandaşlar tarafından ölümden kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde T.D. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyonun sürücüsü geri manevra yaptı. Bu sırada yolda yürüyen R.M., bir anda kamyonun altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sürücüye seslenerek uyardı. Uyarıları duyan sürücü ileri manevra yaparken, kamyonun altında kalan R.M., aracın altından çıktı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edilirken, kamyonun altında kalan R.M., bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, tedaviyi kabul etmedi. Kamyon sürücüsü T.D.'ye Karayolları trafik kanununun ilgili maddesi gereği cezai işlem uygulandı.


Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. - KARABÜK

Hürriyet Mahallesi, Karabük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Oyuncu Deniz Bezek'in öldüğü hemzemin geçitteki kazayla ilgili davada karar verildi
Son dakika: Hollanda'da da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: Kabil'de siyasi liderlerin de katıldığı törene düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü Koronavirüs İtalya-Türkiye maçını etkileyecek mi?

Son Dakika Haberleri
15:43 Cüneyt Arkın: Betül'den evvel ölmek isterim
15:43 Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı
15:17 Didem Soydan ile ayrılan Lider Şahin, Burcu Binici ile görüntülendi
13:43 Alp Navruz: Dizimizin reytingleri çok iyi
13:43 Demet Akalın'ın alışveriş stili dikkat çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 16:02:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ölümden vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]