Ölüme bağlı 2 bin 703 işlem, elektronik ortamda gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ölüme bağlı 2 bin 703 işlem, elektronik ortamda gerçekleştirildi - Son Dakika

Ölüme bağlı 2 bin 703 işlem, elektronik ortamda gerçekleştirildi

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve veri doğrulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi' uygulamasıyla birlikte 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlemin, noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Ölüme bağlı 2 bin 703 işlem, elektronik ortamda gerçekleştirildi, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesi ve veri doğrulama hizmetlerinin gerçekleştirilmesi' uygulamasıyla birlikte 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlemin, noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle birlikte nüfus olayları ve adrese ilişkin dayanak belgesi düzenleyen kurumlara veya dış temsilciliklere İçişleri Bakanlığı tarafından bu belgeleri elektronik ortamda gönderme, ya da tescil yetkisi verildi. Bununla birlikte noterler tarafından ölüm olaylarının tespitinin elektronik ortamda yapılabilmesine olanak sağlandı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında protokol imzalandı. Protokolle noterler tarafından gerçekleştirilen ölüme bağlı tasarruf (vasiyet, mirastan feragat veya iptali, ölünceye kadar bakım sözleşmesi veya iptali, mirasçılıktan çıkarma, miras sözleşmesi veya iptali, vasiyetten dönme), işlemleri elektronik ortamda Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'ne (MERNİS) gönderilerek tescil edilebiliyor. Bildirime konu kişilerin ölümü halinde ise Türkiye Noterler Birliği Bilgi Sistemleri tarafından ölüm olaylarının tespiti artık elektronik ortamda yapılabiliyor. 25 Aralık 2019'da başlayan uygulamayla birlikte 52 günde 2 bin 703 ölüme bağlı tasarruflara ilişkin işlem, noterlikler tarafından elektronik ortamda gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:27 Kaynak: DHA
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