Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

11.06.2022 16:08

Ölüme böyle gitti.

Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde temizlik aracının altında kalan bisikletli şahıs hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Tamer Sokak üzerinde meydana gelen kazada, bisikletiyle seyir halinde olan Fevzi T. (73), çalışma yapan Kocasinan Belediyesi'ne ait temizlik aracını görmedi. Tonlarca kilo ağırlığındaki aracın altında kalan Fevzi T., ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Fevzi T.'nin cenazesinin morgdaki işlemlerinin ardından toprağa verildiği öğrenildi. Aracın şoförü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, yaşlı adamın aracın altına girdiği anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Belediyeye ait temizlik aracının altında kalan vatandaş feci şekilde can verdi! O anlar kamerada Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüme böyle gitti... Bisikletiyle temizlik aracının altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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