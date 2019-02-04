Ölüme Böyle Gitti... Hatay'da Gölete Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Ölüme böyle gitti.
Ölüme böyle gitti... Hatay
'da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti
HATAY - Hatay'da ev kenarında bulunan gölete düşerek boğulan çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da etkili olan yağışlar sonrasında Antakya
'ya bağlı Amik Ovası
üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ev sular altında kalırken, ova üzerinde ki su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak mahallenin bazı noktasında bulunan su göletlerden biri, 10 yaşlarında bir çocuğun düşerek boğulmasına neden oldu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Antakya'ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında bir evin kenarında oluşan su göletine çocuğun düşerek boğulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçe
de yürüyen çocuk, ev kenarında oluşan gölete doğru gidiyor. Daha sonra göletin içerisine doğru adım atan çocuk, suyun içerisine düşerek boğulmaya başlıyor. Düştüğü yerden çıkmaya çalışan çocuk, çabalamasına rağmen sudan çıkmayı başaramıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:29 Kaynak: İHA
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