Son Dakika Haberleri: Ölüme Böyle Gitti... Hatay'da Gölete Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Ölüme Böyle Gitti... Hatay'da Gölete Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Ölüme böyle gitti.

Ölüme böyle gitti... Hatay'da gölete düşen çocuk hayatını kaybetti

HATAY - Hatay'da ev kenarında bulunan gölete düşerek boğulan çocuğun görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.
Hatay'da etkili olan yağışlar sonrasında Antakya'ya bağlı Amik Ovası üzerinde bulunan Aşağıoba Mahallesi'nde birçok ev sular altında kalırken, ova üzerinde ki su seviyesi yavaş yavaş düşmeye başladı. Ancak mahallenin bazı noktasında bulunan su göletlerden biri, 10 yaşlarında bir çocuğun düşerek boğulmasına neden oldu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Antakya'ya bağlı Aşağıoba Mahallesi'nde etkili olan yağışlar sonrasında bir evin kenarında oluşan su göletine çocuğun düşerek boğulma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Bahçe de yürüyen çocuk, ev kenarında oluşan gölete doğru gidiyor. Daha sonra göletin içerisine doğru adım atan çocuk, suyun içerisine düşerek boğulmaya başlıyor. Düştüğü yerden çıkmaya çalışan çocuk, çabalamasına rağmen sudan çıkmayı başaramıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmurdan Sonra Oluşan Gölete Düşen Minik Mehmet Öldü! O Anlar Kamerada Suudi Arabistan'daki İdam Mahkumu Türk İçin Dışişleri Bakanlığı Harekete Geçti

Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı 14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:21:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ölüme Böyle Gitti... Hatay'da Gölete Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]