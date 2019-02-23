Son Dakika Haberleri: Ölüme Böyle Kulaç Attı

Ölüme Böyle Kulaç Attı

1 saat önce

Kayseri'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında gencin botu kurtarmak için yüzdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

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Kayseri'de arkadaşları ile beraber kamp kurdukları Yamula Barajı'nda, suya kapılan botu kurtarmak için baraja giren 20 yaşında gencin botu kurtarmak için yüzdüğü son görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesinde bulunan Yamula Barajı'na arkadaşlarıyla beraber kamp kuran Ahmet Yasin Y.'nin (20) yanında getirdikleri botu suya kapılarak uzaklaştı. Botu kurtarmak için suya giren Ahmet Yasin Y., bir süre sonra gözden uzaklaştı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma, AKUT, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, balık adamlarda genci aramak için botla baraja girdi. Ahmet Yasin Y.'nin cenazesi, kısa bir süre sonra bulunarak barajdan çıkarıldı. Bu sırada Ahmet Yasin Y.'nin arkadaşları da gözyaşı döktü.

Öte yandan, Ahmet Yasin Y.'nin suya kapılarak uzaklaşan botunu kurtarmak için suda kulaç attığı son anları amatör kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ahmet Yasin Y.'nin bota doğru yüzdüğü ve süre sonra durduğu görüldü. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

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