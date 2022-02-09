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Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika

Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

09.02.2022 13:38

Ölüme böyle yürüdü.

Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde karayolundan karşıya geçmek isteyen 40 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın oluş anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Cihan DemirYönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, karayolundan karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 30 metre sürüklenen kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis ve 112 ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit ettiler. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde karşıdan karşıya geçmek için yürüyen kadına arabanın çarptığı ve kadının çarpmanın ekisiyle ileriye fırlayıp yerde sürüklendiği görülüyor. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada
Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada

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Otomobil, İnegöl, Bursa, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ölüme böyle yürüdü... Kadının hayatını kaybettiği kaza kamerada - Son Dakika


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