Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı - Son Dakika
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Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı

23.05.2022 09:52

Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandıBURSA Bursa'da geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan ve yürekleri ağızlara getiren işçilerden biri beton zemine çakıldı.

Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı

BURSA Bursa'da geçtiğimiz gün sosyal medya platformlarında görüntüleri paylaşılan ve yürekleri ağızlara getiren işçilerden biri beton zemine çakıldı. Diğer işçi ise işyeri tabelasına tutunarak hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Kurtuluş caddesi üzerinde dış cephe yalıtımı yapılan bir apartmanda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde iş güvenliği almadan iskelede çalışan işçilerin ölümle dans ettiği o anlar cep telefonuyla kaydedilmişti. İşçiler çevredeki vatandaşlar tarafından uyarılmasına rağmen hiçbir tedbir alınmadı. Aynı işçiler bir gün sonra çalıştıkları iskeleden düştü. İşçilerden biri apartman girişinde bulunan işyerinin tabelasına tutunarak yere çakılmaktan kurtuldu. Diğer işçi ise yaklaşık 6 metreden beton zemine çakıldı. Olay gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve ambulans yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralı iki işçiye ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırdı. İskeleden düşen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bir süre gözetim altında tutulacağı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde tedbir alınmaması sebebiyle bir işçi yüksekten düşerek hayatını kaybetmişti. Polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı
Ölüme davetiye çıkarmışlardı, bir gün sonra iskeleden düşerek yaralandı

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Kaynak: İHA

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