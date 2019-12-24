'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu - Son Dakika

'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu

5 saat önce

BURDUR'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ölüme gideceğim" dedikten sonra telefonu kapatan M.D., odun toplamaya gittiği ormanlık alanda yaralı halde bulundu.

'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu, System.String[]

BURDUR'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Ölüme gideceğim" dedikten sonra telefonu kapatan M.D., odun toplamaya gittiği ormanlık alanda yaralı halde bulundu. Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D. hastaneye kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ni dün sabah arayan bir kişi, "Ölüme gideceğim" dedikten sonra telefonu kapattı. Ekipler hemen harekete geçti. Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arayan kişinin cep telefonu numarasından Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Anbarcık köyünde yaşayan M.D. olduğunu belirledi. M.D.'nin Anbarcık Yaylası mevkisine odun toplamaya gittiği, bir daha da kendisinden haber alınamadığı saptandı. Jandarma ve AFAD, bölgede arama çalışması başlattı. M.D.'nin cep telefonunun en son sinyal verdiği noktadan başlatılan arama çalışmasında iz takip köpeği ve termal insansız hava aracı (İHA) da kullanıldı. M.D. akşam saatlerinde Anbarcık Köyü Armutlu Tepe mevkisinde yaralı halde bulundu.Kayalık alandan düşerek yaralandığı belirlenen M.D.'ye ilk müdahale, 112 görevlileri tarafından yapıldı. M.D. Gölhisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Jandarma soruşturma başlattı.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı İstanbul'da grip salgını! Acil servisler doldu taştı; sağlık personeli bile hasta Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı

Son Dakika Haberleri
16:56 Otomobiliyle çarptığı çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis talebi - Son Dakika
16:56 CHP Aydın Milletvekili Tezcan'dan Havza ziyareti - Son Dakika
16:55 Dehşet ! Görüntüler Gaziantep'ten - Son Dakika
16:55 Beşiktaş, VAR kayıtları için TFF'ye başvurdu - Son Dakika
16:49 Vali Deniz Geleneksel Türk El Sanatlarını yerinde inceledi - Son Dakika
16:33 Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
16:27 Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 15:56:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Ölüme gidiyorum' dedi, yaralı bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]