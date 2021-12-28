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Ölüme itilen düzensiz göçmenlere "yaşam eli" uzatıyorlar - Son Dakika

Ölüme itilen düzensiz göçmenlere "yaşam eli" uzatıyorlar

28.12.2021 11:07
Ölüme itilen düzensiz göçmenlere "yaşam eli" uzatıyorlar

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişle mücadele görevini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca ölüme itilen düzensiz göçmenlerin de yaşam umudu olmayı sürdürüyor.

Ege Denizi'nde yasa dışı geçişle mücadele görevini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan unsurlarınca ölüme itilen düzensiz göçmenlerin de yaşam umudu olmayı sürdürüyor.

Düzensiz göçmenlerin iç savaş ve karışıklıklar nedeniyle ülkelerinden ayrılarak daha iyi bir hayat kurmak için Avrupa'ya varmak üzere çıktıkları "umut yolculuğu" devam ediyor.

Denizlerde emniyeti sağlamak için görev yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege açıklarında yasa dışı geçişlere karşı etkili bir denetim çalışması yürütüyor.

Geçmişte büyük dramlara sahne olan sularda ölüme karşı mücadele veren düzensiz göçmenler, Yunanistan unsurlarının da kötü muamelesiyle karşılaşıyor.

Can salları içinde zorlu hava ve deniz koşullarında ölüme terkedilen düzensiz göçmenlerin yaşam umudu olan Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ekiplerinin çalışmasını AA ekibi görüntüledi.

İzmir'in Çeşme ilçesi sularında devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TGCS 902 Bot Komutanlığı ekibi, Boğazadası açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Sakız Adası'na 2,1 deniz mili, Türk anakarasına 1,9 deniz mili uzaklıktaki can salında aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15'i Filistinli, 4'ü Eritreli 19 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece hissedildiği gece saatlerinde yürütülen kurtarma operasyonunda ekipler, düzensiz göçmenlere termal battaniye dağıtarak soğuktan korunmalarını sağladı.

Kıyıya getirilen düzensiz göçmenlere Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) temin edilen hijyen paketi, battaniye, kıyafet, ayakkabı, bebek bezi, pijama ve günlük protein ihtiyacını karşılayacak kumanya verildi.

"Can salının batmasından çok korktuk"

15 kişilik Filistinli ailenin en küçük üyeleri olan 1,5 yaşındaki Rozan Hannevi isimli kız çocuğu ile 3 yaşındaki ağabeyi Fatin Hannevi de kurtarılanlar arasında yer aldı.

Filistin'de iş imkanı olmadığı için Avrupa'ya gitmek üzere 3 ay önce yola çıktıklarını söyleyen 16 yaşındaki Ahmet Hannevi, AA muhabirine, önce İstanbul'a ardından İzmir'e geldiklerini anlattı.

İzmir'den botla denize açıldıklarını belirten Hannevi, "İzmir'den öğlen saat 12.00'de yola çıktık. Yunanistan'ın Sakız Adası'na saat 3.00'te geldik. Yunanlılar bizi karada yakaladı. Demirlerle bize, kadınlara vurdular. Telefonlarımızı, paralarımızı alıp can salıyla denize bıraktılar. Biz yüzme biliyoruz ama çocuklar vardı yanımızda. Onlar yüzme bilmiyor, can salının batmasından çok korktuk. Hollanda'ya gidip orada yeni bir hayat kurmak istiyorduk." dedi.

İslam Hannevi ise Yunan askerlerinin zulmünü unutmayacaklarını söyledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunanistan, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ölüme itilen düzensiz göçmenlere 'yaşam eli' uzatıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ölüme itilen düzensiz göçmenlere "yaşam eli" uzatıyorlar - Son Dakika
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