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Ölüme kürek çektiler

5 dakika önce

Ölüme kürek çektilerMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'ın İstanköy adasına yasadışı yollarla geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Ölüme kürek çektiler

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunanistan'ın İstanköy adasına yasadışı yollarla geçmek isteyen 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Lastik botla kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yaklaşık 14 mil (23 km) kürek çekerek çakmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Akyarlar sahilinden lastik botla denize açılan 11 düzensiz göçmen Ege denizinde devriye atan Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı. Karanlık sularda sessizce kürek çekerek ilerleyen mülteci botundan 8 Kongo, 1 Mali, 1 Senegal, 1 Pakistan olmak üzere toplan 11 düzensiz göçmen çıktı. 6'sı erkek, 4'ü Kadın 1'de çocuk bulunduğu bota yaklaşan ekipler halat yardımıyla bottaki düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik botuna aldı. Turgutreis limanına götürülen göçmenler kimlik tespiti yapıldıktan sonra Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan ölümle buru buruna gelmelerine rağmen kaçmaya çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının ise gün geçtikçe arttığı öğrenildi. Geçtiğimiz gün mülteci teknesinde annesinin elinden kayarak denize düşen 9 aylık bebeğin ise halen bulunamadı.

Ölüme kürek çektiler

Yunanistan, Bodrum, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:02 Kaynak: İHA
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